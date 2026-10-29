W Republice Południowej Afryki pediatryczna onkolożka Liezl du Plessis odeszła ze szpitala publicznego Robert Mangaliso Sobukwe w Kimberley po ośmiu latach pracy. Była pierwszą i jedyną specjalistką w dziedzinie onkologii dziecięcej w sektorze publicznym Prowincji Przylądkowej Północnej. W lutym lekarka wróciła do Pretorii i rozpoczęła pracę w sektorze prywatnym, informuje Daily Maverick.

Według du Plessis decyzja była skutkiem stopniowego wyczerpania spowodowanego zakłóceniami w funkcjonowaniu placówki medycznej, a nie jednym odosobnionym incydentem. Opowiedziała, że personel medyczny sam zanosił próbki krwi do laboratorium, aby nie zaginęły i zostały przetworzone na czas. Lekarka stwierdziła również, że liczba pracowników działu technicznego szpitala zmniejszyła się z około 40–50 do dwóch lub trzech osób.

Oddział onkologii dziecięcej

W 2018 roku du Plessis utworzyła w szpitalu siedmiołóżkowy oddział onkologii dziecięcej: cztery osobne sale oraz salę dla trzech pacjentów. Organizacja charytatywna Reach for a Dream udekorowała pomieszczenia i przekształciła sąsiedni magazyn w strefę zabaw.

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Z powodu ogromnych odległości w największej pod względem powierzchni prowincji RPA pacjenci często musieli podróżować z daleka do Kimberley i pozostawać tam między cyklami chemioterapii. Du Plessis starała się również zakwaterować na oddziale opiekunów dzieci. Powiedziała, że nie udało jej się stworzyć pełnego zespołu do leczenia dzieci: w szczególności samodzielnie nauczyła się obsługi pomp infuzyjnych do podawania chemioterapii, choć zazwyczaj jest to zadanie pielęgniarek.

Niedobór specjalistów i przerwy w leczeniu

W chwili publikacji Spotlight i Daily Maverick informowały, że według ich danych w sektorze publicznym całej Prowincji Przylądkowej Północnej pracował jeden onkolog. Pracował on w szpitalu Robert Mangaliso Sobukwe, a także odpowiadał za klinikę onkologiczną JF „Boeboe” van Wyk w Springbok, oddalonym o 776 km. Departament Zdrowia Prowincji Przylądkowej Północnej nie odpowiedział na zapytania dziennikarzy przed publikacją materiału.

Donella Harris, matka 14-letniego pacjenta z rzadkim mięsakiem kości, powiedziała, że po odejściu du Plessis jej syn został przeniesiony na oddział dla dorosłych. Według niej z powodu niedoboru leków do chemioterapii dziecko przez miesiąc nie otrzymywało leczenia, mimo że co tydzień pokonywali około 400 km z Carnarvon do Kimberley. Geraldine Farmer, koordynatorka Cancer Association of South Africa, również oświadczyła, że pacjenci z regionu czasem przyjeżdżają do Kimberley po nocnej podróży, lecz nie otrzymują leczenia ani informacji o jego dostępności.

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