W pięciu niemieckich krajach związkowych zapasy krwi spadły poniżej krytycznej granicy. Służba krwiodawstwa Niemieckiego Czerwonego Krzyża, odpowiedzialna za Turyngię, Saksonię-Anhalt, Meklemburgię-Pomorze Przednie, Dolną Saksonię i Bremę, poinformowała, że w rezerwie pozostało mniej niż 10 tys. jednostek krwi, podaje Der Spiegel.

Możliwe przełożenie planowych operacji

Przy takim poziomie zapasów szpitale mogą otrzymywać krew tylko z ograniczeniami. Według służby pomoc w nagłych przypadkach nadal będzie zapewniana, jednak planowe operacje mogą zostać przełożone.

W Niemieckim Czerwonym Krzyżu obawiają się dalszego pogorszenia sytuacji w listopadzie i grudniu, gdy rozpoczyna się sezon przeziębień. Po infekcji dawcy muszą odczekać co najmniej tydzień, a po chorobie z gorączką — cztery tygodnie. Aby uzupełnić zapasy na całym obsługiwanym obszarze, każdego dnia potrzeba około 3 tys. donacji.

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Najbardziej brakuje trzech grup krwi

Najbardziej deficytowe są grupy krwi O dodatnia, O ujemna i B ujemna. W niektórych miejscach ich zapasy wystarczają tylko na dwa dni. Krew grupy O ujemnej jest szczególnie ważna w pomocy w nagłych przypadkach, ponieważ można ją stosować niezależnie od grupy krwi biorcy.

Napięta sytuacja powstała już latem: podczas czerwcowych upałów, gdy temperatura przekraczała 40 stopni, wiele osób nie przychodziło oddawać krwi. Każda donacja jest rozdzielana na krwinki czerwone, płytki krwi i osocze, dzięki czemu może pomóc nawet trzem osobom. Jednocześnie płytki krwi można przechowywać tylko przez cztery dni i są one potrzebne między innymi pacjentom podczas chemioterapii.

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