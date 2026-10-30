Badanie z udziałem 4 279 dorosłych osób w Korei Południowej wykazało związek między częstszym spożywaniem ryb a wyższymi stężeniami trwałych zanieczyszczeń chemicznych we krwi. Jak podaje News-Medical, naukowcy przeanalizowali dane z piątej edycji Koreańskiego Narodowego Badania Zdrowia Środowiskowego, przeprowadzonego w latach 2021–2023.

Różnice między rodzajami owoców morza

Uczestnicy podawali, jak często spożywali sześć kategorii produktów morskich: wodorosty, skorupiaki, mięczaki, duże ryby drapieżne, ryby oraz inne produkty morskie, w tym kałamarnice i ogórki morskie. Mediana spożycia produktów morskich wynosiła około 14 porcji miesięcznie.

Przy każdym podwojeniu spożycia ryb stężenia PFAS w surowicy krwi były wyższe o 4,4–14,1%, poziom rtęci we krwi — o 13,2%, a stężenia sześciu z siedmiu zmierzonych polichlorowanych bifenyli — o 4,8–13%. W przypadku mięczaków podwojenie spożycia powiązano z wyższym poziomem PFOA o 9,4%, a PFOS i PFNA — o 5,9%.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Spożywanie innych produktów morskich wiązało się ze wzrostem poziomu rtęci o 6% przy każdym podwojeniu częstotliwości. W przypadku skorupiaków, wodorostów i dużych ryb drapieżnych badacze nie ustalili niezależnych pozytywnych związków z mierzonymi zanieczyszczeniami. Jednocześnie tylko 3,1% uczestników jadło duże ryby drapieżne co najmniej raz w tygodniu, co ogranicza interpretację tego wyniku.

Wskaźniki zdrowia wątroby

W podpróbie obejmującej 1 564 osoby określono poziomy 16 zanieczyszczeń: pięciu PFAS, siedmiu polichlorowanych bifenyli i czterech pestycydów chloroorganicznych. Jednoczesny wzrost poziomów wszystkich 16 substancji o jeden kwartyl w modelu statystycznym był związany ze wzrostem poziomu gamma-glutamylotransferazy o 0,9% oraz zwiększeniem wskaźnika stłuszczeniowej choroby wątroby o 0,15 punktu.

Wzrost łącznego poziomu PFAS o jeden kwartyl wiązał się ze wzrostem gamma-glutamylotransferazy o 2,8%, a polichlorowanych bifenyli — o 1,2%. Jednocześnie ogólnie spożycie ryb nie miało statystycznie istotnego związku z tym enzymem. Analiza wskazała na pośredni pozytywny związek poprzez PFAS, jednak badanie nie pozwala ustalić związku przyczynowo-skutkowego. Autorzy zaznaczyli również, że uczestnicy samodzielnie zgłaszali częstotliwość spożycia, a konkretne gatunki ryb nie zostały określone.

Czytaj nas na