W Korei Południowej zespół naukowców pod kierownictwem profesora Ji-Woona Choi z Instytutu Nauki i Technologii Daegu Gyeongbuk (DGIST) opracował opartą na głębokim uczeniu technologię NONOS. Jest ona przeznaczona do oddzielania rytmicznych składników sygnałów mózgowych od aktywności tła z wysoką rozdzielczością czasową, informuje News-Medical.

Jak działa NONOS

Elektryczne sygnały mózgu zawierają regularne oscylacje, czyli rytmy, oraz nieokresowe składniki tła. Według badaczy u pacjentów z chorobą Parkinsona rytmy beta ulegają nadmiernemu wzmocnieniu. Wiąże się to ze spowolnieniem ruchów, a siłę takich rytmów wykorzystuje się jako wskaźnik oceny skuteczności leczenia.

Tradycyjne metody filtrowania mogą błędnie interpretować zmiany sygnałów tła jako zmianę siły rytmów beta. Inne podejścia analizują dane w stałych oknach czasowych, dlatego mogą pomijać krótkotrwałe zmiany. NONOS nauczono wyodrębniać składniki tła na podstawie charakterystycznej zależności ich mocy od częstotliwości. Po odjęciu aktywności tła od pierwotnego sygnału można analizować składniki rytmiczne bez utraty rozdzielczości czasowej.

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Wyniki testów

Podczas analizy sygnałów mózgowych pacjentów z chorobą Parkinsona wskaźnik przewidywania, którą nogą dana osoba wykona następny krok, osiągnął według zespołu 0,98. W przypadku tradycyjnych metod wskaźnik ten wynosił od 0,54 do 0,79, przy czym wartości bliższe jedności oznaczają większą dokładność.

W eksperymentach na myszach z modelem choroby Parkinsona NONOS był jedyną metodą, która z dużą czułością zarejestrowała szybki spadek siły fal beta po głębokiej stymulacji mózgu. Profesor Ji-Woon Choi zaznaczył, że po zmniejszeniu wymagań obliczeniowych technologię będzie można dostosować do działania w czasie rzeczywistym w implantowanych urządzeniach mózgowych, aby zwiększyć precyzję spersonalizowanej głębokiej stymulacji mózgu.

W pracach uczestniczyli również naukowcy z Kumoh National Institute of Technology, Korea University oraz Korea Brain Research Institute. Wyniki opublikowano w czasopiśmie NeuroImage.

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