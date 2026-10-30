W Rosji odnotowano ognisko gorączki mysiej; do lekarzy zgłosiło się 1,5 tysiąca osób

W różnych regionach Rosji odnotowano ogniska gorączki mysiej. O pomoc medyczną zwróciło się już około 1,5 tysiąca osób.

Przypadki zakażenia wykryto w obwodzie niżnogrodzkim, Tatarstanie, Baszkirii, Udmurcji oraz w obwodzie saratowskim. Łącznie diagnozę tę postawiono u 1512 pacjentów.

Ogniska gorączki mysiej pojawiły się jesienią – o tej porze roku gryzonie migrują z pól bliżej ludzkich siedzib w poszukiwaniu ciepła. Lekarze wyjaśnili, że można zarazić się tą chorobą podczas sprzątania liści na działkach, a nawet w miastach. Można tam znaleźć ślady obecności myszy, na przykład ich ślinę lub odchody. Gorączka przenosi się na człowieka drogą kropelkową lub poprzez bezpośredni kontakt.

Objawami choroby są wysoka temperatura, bóle mięśni, lędźwi, brzucha i głowy. Ponadto pojawiają się dziwne zaczerwienienia na twarzy i w górnej części ciała.

Wcześniej specjaliści od chorób zakaźnych wyjaśnili, czy dżuma dotrze z Irkucka na Ukrainę.

W obwodzie irkuckim w Rosji, po śmierci 28-letniej kobiety powiązanej z instytutem zajmującym się zwalczaniem dżumy, hospitalizowano 189 osób. Łącznie władze zidentyfikowały 197 osób, które mogły mieć kontakt ze zmarłą.

Sybiga wezwał Rosję do opublikowania danych dotyczących potencjalnych przypadków dżumy płucnej.

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