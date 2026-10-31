W czasopiśmie Science Advances opublikowano badanie oparte na bazie danych obejmującej 25 419 zgłoszeń do Psychedelic Support Line organizacji Fireside Project. Jak podaje News-Medical, interakcje odbywały się od kwietnia 2021 roku do lutego 2026 roku z udziałem 220 przeszkolonych doradców wsparcia rówieśniczego. Autorzy przeanalizowali także 2777 ankiet satysfakcji po kontakcie.

Według oceny autorów jest to największy zebrany zbiór danych o interakcjach w ramach wsparcia osób z doświadczeniami psychodelicznymi. Baza zawiera ustrukturyzowane informacje o przyjętych substancjach, dystresie, otoczeniu społecznym, powodach zgłoszenia i metodach wsparcia. Dane demograficzne dodawano wyłącznie wtedy, gdy przekazywano je dobrowolnie. Do zbioru włączono także tysiące odpowiedzi z otwartymi komentarzami.

Jakie substancje były wspominane najczęściej

Psylocybinę wspomniano w 59,9% zgłoszeń, dla których zakodowano informacje o substancji. Konopie indyjskie stanowiły 12,8% takich kontaktów; w tej grupie odnotowano najwyższy łączny poziom dystresu. Jednocześnie autorzy powiązali to przede wszystkim z tym, że osoby po użyciu konopi częściej kontaktowały się z linią, nadal będąc pod wpływem substancji.

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Po porównaniu podobnych zgłoszeń nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy w poziomach dystresu między głównymi substancjami. Według badania zwrócenie się po pomoc w trakcie doświadczenia lub po nim było silniejszym predyktorem dystresu niż nazwa wskazanej substancji. Autorzy zaznaczyli, że może to mieć znaczenie dla szkolenia pracowników wsparcia kryzysowego i programów redukcji szkód.

Zgłoszenia o możliwych nadużyciach

W 43 interakcjach zgłoszenia sklasyfikowano jako dotyczące możliwych nadużyć ze strony facylitatorów. Takie twierdzenia nieproporcjonalnie częściej wiązały się z praktykami ceremonialnymi i roślinnymi substancjami psychoaktywnymi. W Fireside Project podkreślono, że organizacja nie przeprowadzała niezależnego dochodzenia ani nie weryfikowała poszczególnych zgłoszeń.

Badacze ostrzegli, że baza obejmuje wyłącznie osoby, które same zdecydowały się skontaktować z linią wsparcia. Nie jest więc reprezentatywną próbą wszystkich osób używających psychodelików lub konopi indyjskich, a wskaźników dystresu nie można interpretować jako oceny ryzyka dla całej populacji. Autorzy planują udostępnić zanonimizowane dane i kod analizy do celów naukowych.

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