Uniwersytet Waszyngtoński w St. Louis opisał bazę danych Knight Alzheimer Research Imaging (KARI), która zawiera 6217 badań neuroobrazowych 1645 osób w wieku od 42 do 97 lat. Zasób obejmuje zdrowe starzenie się, przedkliniczną i objawową chorobę Alzheimera. Jak podaje News-Medical, opis bazy opublikowano w czasopiśmie Nature Communications.

Długoterminowa obserwacja

Ponad 800 uczestników przechodziło badania wielokrotnie, a część z nich obserwowano przez ponad 15 lat. KARI obejmuje strukturalny, funkcjonalny i dyfuzyjny rezonans magnetyczny, a także pozytonową tomografię emisyjną służącą ocenie gromadzenia się amyloidu i białka tau.

Dane uzupełniają oceny kliniczne i poznawcze, informacje genetyczne, biomarkery płynowe oraz dane demograficzne. Wykwalifikowani badacze mogą uzyskać zarówno surowe obrazy, jak i przetworzone wskaźniki, w tym segmentacje anatomiczne i ilościowe biomarkery.

Zbiory danych obrazowych

Badania MRI przeprowadzono podczas 3385 sesji z udziałem 1571 osób. Amyloidowe PET obejmuje 2684 skany 1370 uczestników, a tau-PET — 1113 skanów 826 uczestników. Wszystkie trzy rodzaje obrazowania — MRI, amyloidowe PET i tau-PET — przeszły 792 osoby.

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Większość uczestników nie miała klinicznie określonych zaburzeń poznawczych. Oceny kliniczne według skali Clinical Dementia Rating były dostępne dla 1643 osób w ciągu dwóch lat od daty skanowania: u 1120 maksymalny wynik wynosił 0, co oznacza brak zaburzeń, u 362 wynosił 0,5, u 150 — 1, a u 11 — 2.

Związek ze stanem poznawczym

Autorzy ustalili, że większa grubość kory mózgowej w obszarach wrażliwych na chorobę Alzheimera wiązała się z lepszymi wynikami testów poznawczych. Jednocześnie wyższe poziomy amyloidu i białka tau w PET wiązały się z gorszymi wynikami poznawczymi. Związki te utrzymały się po uwzględnieniu wieku, wykształcenia, płci i nosicielstwa wariantu APOE ε4.

Badacze zaznaczyli, że dane zbierano przez wiele lat na różnych skanerach, przy różnym natężeniu pola magnetycznego i z użyciem różnych znaczników PET. Ponadto uczestnicy mają przeważnie wysoki poziom wykształcenia i w większości są biali, co ogranicza możliwość uogólnienia wyników na szersze grupy ludności.

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