W stanie Waszyngton w USA zmarła osoba, która doznała powikłań z powodu ptasiej grypy. Mieszkaniec hrabstwa Yakima miał choroby współistniejące, był narażony na kontakt z ptasią grypą na farmie mlecznej z zakażonym bydłem i został hospitalizowany. To pierwszy zgon z powodu ptasiej grypy w USA od roku, informuje CBC World.

Zakażenie H5N1

Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób poinformowały, że osoba była zakażona wirusem H5N1. Urzędnicy hrabstwa Yakima nie ujawnili innych informacji o zmarłym.

Ten zgon był trzecim w USA związanym z ptasią grypą, odkąd choroba stała się problemem zdrowia publicznego w 2024 roku. W styczniu 2025 roku w Luizjanie zgłoszono śmierć starszej osoby z H5N1. W listopadzie 2025 roku w stanie Waszyngton zmarła osoba zakażona rzadszym wariantem H5N5.

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Sytuacja w hrabstwie Yakima

Według lokalnych władz zdrowotnych H5N1 wykryto ostatnio w 33 stadach mlecznych w hrabstwie Yakima. Z narażeniem na farmie mlecznej powiązano trzy przypadki zakażenia ludzi. Lokalny departament zdrowia wraz z władzami stanowymi ustala osoby, które miały bliski kontakt z zakażonymi, i monitoruje pojawienie się objawów.

Według przedstawiciela CDC agencja przeanalizowała sekwencję genetyczną wirusa wykrytego u zmarłego i nie znalazła zmian, które mogłyby ułatwiać jego przenoszenie lub powodować cięższy przebieg choroby. Od początku 2024 roku w USA odnotowano ponad 70 przypadków zakażenia ludzi. Nie ma informacji o przenoszeniu wirusa z człowieka na człowieka, a CDC ocenia ryzyko dla ogółu społeczeństwa jako niskie.

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