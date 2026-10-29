W Szwajcarii zespół naukowców opracował nanopigment przeznaczony do obrazowania z wysoką rozdzielczością złożonych struktur mózgu. Materiał działa w zakresie bliskiej podczerwieni i może stać się środkiem kontrastowym do badań medycznych, informuje News-Medical.

Inspiracja staroegipskim pigmentem

Nad opracowaniem pracowała grupa kierowana przez Roberta Nisslera i Inge Herrmann z laboratorium Nanomaterials in Health w ośrodku badawczym Empa w St. Gallen. W pracach uczestniczyły również ETH Zurich, Uniwersytecki Szpital Balgrist i Uniwersytet w Zurychu.

Badacze oparli się na właściwościach błękitu egipskiego — materiału zawierającego miedź, który jest uznawany za jeden z najwcześniej sztucznie wytworzonych barwników w historii ludzkości. Ponad 4,5 tysiąca lat temu wykorzystywano go do malowideł ściennych, ceramiki i egipskich posągów. Podczas oświetlania światłem bliskiej podczerwieni materiał ten może fluorescencyjnie emitować światło.

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Produkcja nanowarstw

Aby zachować właściwości świetlne materiału, naukowcy zastosowali metodę syntezy płomieniowej. Najpierw z nanocząstek powstają cząstki tlenku metalu, a po napromieniowaniu laserem łączą się one w dwuwymiarowe ultrajasne nanowarstwy. Według Nisslera proces ten można kontrolować i skalować do poziomu przemysłowego.

Badacze uważają, że nowy materiał hybrydowy nadaje się do obrazowania w czasie rzeczywistym o ultrawysokiej rozdzielczości. W szczególności może on potencjalnie umożliwić śledzenie w tkankach pojedynczych komórek odpornościowych, które wcześniej wchłonęły nanopigment. Wyniki eksperymentów laboratoryjnych planuje się dalej przybliżać do zastosowania klinicznego. Zespół rozważa również możliwość łączenia nanopigmentu ze środkami terapeutycznymi w celu stworzenia metod leczenia z jednoczesnym obrazowaniem.

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