W Szwecji badacze z Instytutu Karolinska wykryli związek między szczepieniem przeciw wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) przed ciążą a niższym ryzykiem kilku powikłań w czasie ciąży i porodu, przede wszystkim przedwczesnego porodu. O wynikach pracy opublikowanej w The BMJ informuje News-Medical.

Dane z ponad 624 tysięcy ciąż

Naukowcy przeanalizowali dane ze szwedzkich rejestrów dotyczące 624 713 ciąż u kobiet rodzących po raz pierwszy, w wieku od 16 do 35 lat, w latach 2006–2023. Przed zajściem w ciążę 92 620 uczestniczek otrzymało czterowalentną szczepionkę przeciw HPV, która chroni przed czterema powszechnymi typami wirusa.

Badanie obejmowało przedwczesne porody, przedwczesne pęknięcie błon płodowych, urodzenia dzieci małych w stosunku do wieku ciążowego, martwe urodzenia oraz śmiertelność noworodków. HPV jest główną przyczyną raka szyjki macicy, a zakażenie oraz leczenie zmian komórkowych szyjki macicy były wcześniej wiązane ze zwiększonym ryzykiem niektórych powikłań ciąży.

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Związek był silniejszy przy szczepieniu przed 17. rokiem życia

U kobiet zaszczepionych przed ciążą ryzyko badanych powikłań było niższe, zwłaszcza w odniesieniu do przedwczesnego porodu. W porównaniu z niezaszczepionymi uczestniczkami około 5% rzadziej rodziły przedwcześnie i około 15% rzadziej miały bardzo przedwczesne porody.

Według Zhongsuna Zhanga, doktoranta w Katedrze Epidemiologii Medycznej i Biostatystyki Instytutu Karolinska, związek był bardziej wyraźny wśród kobiet zaszczepionych przed ukończeniem 17 lat. Badacze uwzględnili kilka czynników, które mogły wpłynąć na wyniki, jednak podkreślili, że ze względu na obserwacyjny charakter pracy nie pozwala ona stwierdzić, iż obniżenie ryzyka zostało spowodowane samym szczepieniem.

Badanie wykonano wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu w Göteborgu, Szpitala Uniwersyteckiego Sahlgrenska oraz Norweskiego Instytutu Zdrowia Publicznego. Finansowanie zapewniły między innymi Szwedzka Rada Badań Naukowych, Szwedzkie Towarzystwo Onkologiczne i Instytut Karolinska.

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