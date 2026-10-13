Naukowcy z Politechniki Chalmersa w Szwecji zidentyfikowali wzorce białkowe, które mogą wyjaśniać część resztkowego ryzyka choroby niedokrwiennej serca u osób z kontrolowanym poziomem cholesterolu LDL. Jak informuje News-Medical, badacze skupili się na lipoproteinach, które transportują tłuszcze we krwi i mogą odkładać cholesterol w ścianach tętnic.

Obniżanie cholesterolu LDL, często nazywanego „złym” cholesterolem, znacząco zmniejsza ryzyko zawałów serca. Jednocześnie u części osób choroba niedokrwienna serca rozwija się nawet wtedy, gdy poziom LDL dzięki leczeniu osiąga zalecane wartości. Naukowcy przypuszczają, że do tego resztkowego ryzyka mogą przyczyniać się inne cząstki, w tym lipoproteiny bogate w triglicerydy TRL oraz lipoproteina(a), czyli Lp(a).

Analiza niemal 3 tysięcy białek

Zespół zastosował analizę proteomiczną i połączył dane o niemal 3 tysiącach białek we krwi z informacjami genetycznymi oraz długoterminową dokumentacją medyczną. Naukowcy porównali wpływ trzech typów lipoprotein: LDL, TRL i Lp(a). Wszystkie mogą odkładać cholesterol w ścianach tętnic, jednak LDL jest spośród nich najpowszechniejsza.

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Według wyników analizy TRL i Lp(a) miały wiele wspólnych wzorców białkowych oraz podobne potencjalnie szkodliwe skutki biologiczne. Cząstki te zawierały także białka zdolne do przyciągania komórek odpornościowych. Zdaniem autorów może to mieć związek ze stanem zapalnym i zmianami w strukturze ścian naczyń krwionośnych.

Poszukiwanie bardziej precyzyjnej profilaktyki

Wzorzec białkowy LDL był przede wszystkim związany z gromadzeniem się cholesterolu w tętnicach. Natomiast podobieństwo profili TRL i Lp(a) może wskazywać na ich wpływ na wspólne procesy zapalne i naczyniowe. Autorzy uważają, że może to pomóc określić cele dla bardziej precyzyjnej profilaktyki chorób serca.

Badanie nie testowało nowej metody leczenia ani nie stworzyło testu białkowego do zastosowania klinicznego. Naukowcy podkreślili, że obniżanie cholesterolu LDL pozostaje kluczowym elementem profilaktyki, a kolejnym krokiem powinno być sprawdzenie, czy pomiar lub ukierunkowane oddziaływanie na zidentyfikowane procesy może poprawić profilaktykę wraz z istniejącymi metodami leczenia. Pracę opublikowano w European Heart Journal.

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