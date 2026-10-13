W pakistańskiej prowincji Sindh w tym roku na wściekliznę zmarło 38 osób. Ostatnią ofiarą był 38-letni mieszkaniec dystryktu Tharparkar, który zmarł w szpitalu Indus Hospital w Karaczi po wystąpieniu objawów choroby.

Jak podaje The Express Tribune, mężczyzna o imieniu Naimatullah został pogryziony przez psa około dwa i pół miesiąca przed hospitalizacją. Między 25 lipca a 8 sierpnia otrzymał cztery dawki szczepionki przeciw wściekliźnie w szpitalu w mieście Diplo. Do Indus Hospital Karachi trafił 7 października, gdy wystąpiły u niego już objawy wścieklizny. Według wstępnej oceny medycznej rana nie została odpowiednio oczyszczona.

Chłopiec zostanie hospitalizowany w Karaczi

W Karaczi leczony jest także 12-letni chłopiec z Hajdarabadu, u którego lekarze podejrzewają zapalenie mózgu wywołane wścieklizną. Według administracji Jinnah Postgraduate Medical Centre (JPMC), około dwa miesiące temu został on pogryziony przez psa w rękę i klatkę piersiową, jednak później nie otrzymał szczepionki przeciw wściekliźnie.

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Chłopca przywieziono na oddział ratunkowy z wodowstrętem i drażliwością. Medycy wezwali zespół neurologów i podali pierwszą dawkę szczepionki w izbie przyjęć. Zostanie hospitalizowany na oddziale intensywnej terapii w celu dalszego leczenia i obserwacji.

Dane szpitalne

Spośród 38 zgonów z powodu wścieklizny odnotowanych w tym roku w Sindh, 29 zarejestrowano w Indus Hospital Karachi, osiem w Jinnah Postgraduate Medical Centre, a jeszcze jeden w Indus Hospital Badin. Od początku roku do Indus Hospital Karachi zgłosiło się ponad 15 tysięcy pacjentów po pogryzieniach przez psy.

Główny lekarz Jinnah Postgraduate Medical Centre Ammar Danish oświadczył, że rośnie liczba bezpańskich psów i przypadków pogryzień. Zalecił, aby po pogryzieniu lub zadrapaniu dokładnie przemywać ranę wodą z mydłem przez co najmniej 15 minut oraz bez zwłoki zgłaszać się po pomoc medyczną. Według niego, aby zapobiec chorobie, konieczne są szczepienie oraz, jeśli istnieją wskazania medyczne, immunoglobulina przeciw wściekliźnie.

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