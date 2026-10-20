W pakistańskiej prowincji Sindh z powodu wścieklizny zmarły kolejne dwie osoby, przez co liczba zarejestrowanych zgonów z powodu tej choroby w regionie w tym roku wzrosła do 42. Eksperci medyczni wezwali władze do pilnego zorganizowania odławiania bezpańskich psów i przenoszenia ich do wyznaczonych schronisk, informuje Dawn.

Dwóch pacjentów zmarło w szpitalach

Pierwszym zmarłym był 38-letni mieszkaniec Hyderabadu o imieniu Javed. Został przywieziony na oddział ratunkowy Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego Jinnah w Karaczi około godziny 23:00 w niedzielę. Lekarz, który rozmawiał z gazetą pod warunkiem zachowania anonimowości, poinformował, że pacjent miał wodowstręt, drażliwość, gorączkę i trudności w połykaniu.

Mężczyzna został ugryziony w twarz przez psa cztery miesiące temu. Nie wiadomo, czy po ugryzieniu przeszedł leczenie profilaktyczne.

Drugim zmarłym był 52-letni Allahbad, którego skierowano z Nawabshah do Uniwersyteckiego Szpitala Liaquat w Hyderabadzie. Zmarł w poniedziałek po południu.

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Apele o kontrolę populacji psów

Przedstawiciel Pakistańskiego Stowarzyszenia Medycznego Mirza Ali Azhar oświadczył, że bezpańskie psy w prowincji atakują ludzi, w tym dzieci. Podkreślił, że w lokalnych warunkach w 99% przypadków wścieklizna jest następstwem ugryzienia przez psa.

Według Azhara psy należy odławiać, izolować i trzymać w specjalnych schroniskach, gdzie obrońcy praw zwierząt i lokalne władze mogliby je sterylizować i karmić.

Przywołał również badanie szpitala Indus, które wykazało znaczną częstość występowania wirusa wścieklizny wśród ulicznych psów w Karaczi. Wirusa wykryto w 64% badanych próbek.

Eksperci zauważają, że część przypadków wścieklizny może nie trafiać do oficjalnych statystyk, ponieważ ludzie stosują domowe środki lub zwracają się do religijnych uzdrowicieli. Podkreślają potrzebę informowania społeczeństwa, humanitarnej kontroli populacji psów oraz dostępności odpowiedniego leczenia w szpitalach. Po kontakcie z potencjalnie zakażonym zwierzęciem chorobie mogą zapobiec szybkie oczyszczenie rany, terminowe szczepienie oraz, w razie potrzeby, podanie immunoglobuliny przeciw wściekliźnie.

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