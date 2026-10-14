Naukowcy z University College London przeanalizowali dane dzieci i młodych ludzi z niepełnosprawnością intelektualną w Zjednoczonym Królestwie i ustalili, że niekorzystna sytuacja społeczno-ekonomiczna wiąże się z większą liczbą trudności emocjonalnych i behawioralnych, a także z częstszymi zgłoszeniami zaburzeń psychicznych. Informuje o tym News-Medical.

Dane niemal 2,8 tysiąca uczestników

Zespół badawczy zbadał dane 2 778 osób w wieku od czterech do 25 lat z kohorty IMAGINE-ID. Uczestnicy mieli niepełnosprawność intelektualną związaną z uwarunkowaniami genetycznymi, w tym zespołem mikrodelecji 16p11.2, zespołem Pradera—Williego i zespołem Angelmana. Rodzice lub opiekunowie wypełniali szczegółowe ankiety dotyczące zdrowia, rozwoju i zachowania dzieci.

Poziom niekorzystnej sytuacji społeczno-ekonomicznej oceniano na podstawie trzech wskaźników: deprywacji w miejscu zamieszkania, uprawnienia do bezpłatnych posiłków szkolnych oraz poziomu wykształcenia rodziców. Dane te zestawiono z odpowiedziami w ankietach dotyczącymi zdrowia psychicznego.

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Jakie trudności odnotowano

Uczestnicy z bardziej zaniedbanych obszarów, osoby uprawnione do bezpłatnych posiłków w szkole, a także dzieci, których rodzice mieli niższy poziom wykształcenia, częściej doświadczały trudności emocjonalnych i behawioralnych. Badacze wymienili obniżony nastrój, fizyczne objawy związane ze stresem, problemy z zachowaniem oraz relacjami z rówieśnikami.

W tych grupach częściej zgłaszano również depresję, lęk, zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi oraz zaburzenia zachowania. Dzieci uprawnione do bezpłatnych posiłków szkolnych 2,5 razy częściej zgłaszały diagnozę dużej depresji i 2,3 razy częściej zaburzenia zachowania niż osoby bez takiego uprawnienia.

Ograniczenia badania

Autorzy nie zaobserwowali wyraźnej prawidłowości, według której cięższe trudności w uczeniu się koniecznie oznaczałyby większe trudności ze zdrowiem psychicznym. Jednocześnie badanie nie ustala związku przyczynowo-skutkowego, ponieważ odzwierciedla sytuację w określonym momencie. Większość informacji przekazali rodzice, część rodzin nie wypełniła wszystkich ankiet, a okoliczności rodzinne, poziom deprywacji i nasilenie niepełnosprawności nie mogły zostać szczegółowo zmierzone.

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