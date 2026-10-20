W Stanach Zjednoczonych badanie z udziałem niemal 300 starszych osób z wczesnymi zmianami w mózgu związanymi z chorobą Alzheimera wykazało związek między poziomem codziennej aktywności fizycznej a wolniejszym gromadzeniem białka tau. Uczestników obserwowano przez dziewięć–11 lat, a liczbę kroków mierzono krokomierzami, podaje ScienceDaily.

Związek z białkiem tau, a nie amyloidem

Aktywność fizyczna nie była powiązana ze zmniejszeniem blaszek amyloidowych — toksycznych złogów, na które ukierunkowana jest znaczna część metod leczenia choroby Alzheimera. Jednocześnie wśród osób, które już miały takie blaszki, wyższy poziom aktywności wiązał się z mniejszym gromadzeniem nieprawidłowo sfałdowanych białek tau w określonych obszarach mózgu.

Białka tau pojawiają się na późniejszych etapach choroby i są ściślej związane z pogorszeniem funkcji poznawczych i funkcjonalnych. U aktywniejszych uczestników wskaźniki takiego pogorszenia były niemal o połowę niższe.

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Od 3 do 7,5 tysiąca kroków

Związek obserwowano już przy około 3 tysiącach kroków dziennie, co odpowiada około półgodzinnemu spacerowi w umiarkowanym tempie. Najwyraźniejszy efekt odnotowano w zakresie od 5 tysięcy do 7,5 tysiąca kroków dziennie. Powyżej tego poziomu efekt się wyrównywał, dlatego większa liczba kroków niekoniecznie wiązała się z silniejszym efektem.

Badanie miało ograniczenia: próba była stosunkowo niewielka i składała się głównie z białych, wykształconych mieszkańców USA. Analiza nie uwzględniała też wszystkich innych czynników stylu życia i zdrowia. Osoby aktywne fizycznie mogą mieć lepsze wskaźniki zdrowia sercowo-naczyniowego, snu i ciśnienia krwi oraz niższe ryzyko cukrzycy, które również są związane z ryzykiem demencji.

Wcześniejsze badania w Wielkiej Brytanii również wskazywały na związek aktywności fizycznej z niższym ryzykiem demencji. W szczególności badanie z 2022 roku z udziałem 78 430 osób, obserwowanych przez siedem lat, powiązało 3 800 kroków dziennie ze spadkiem ryzyka demencji o 25%, a 9 800 kroków — o 50%.

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