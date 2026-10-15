W Stanach Zjednoczonych producenci złożyli do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) ponad połowę zbiorczych raportów dotyczących zdarzeń niepożądanych związanych z wyrobami medycznymi po upływie wyznaczonego terminu. Jak podaje News-Medical, do takiego wniosku doszli autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie The BMJ.

Analiza raportów z sześciu lat

Badacze przeanalizowali wszystkie zbiorcze raporty o zdarzeniach niepożądanych przekazane do bazy FDA Manufacturer and User Facility Device Experience (MAUDE) od lipca 2019 roku do czerwca 2025 roku. W tym czasie regulator otrzymał 6308 takich raportów, zawierających informacje o 159 503 zdarzeniach niepożądanych. Większość z nich dotyczyła wyrobów wysokiego ryzyka.

Amerykańskie przepisy wymagają, aby producenci zgłaszali FDA usterki i zdarzenia niepożądane w ciągu 30 dni. Dane te są wykorzystywane w nadzorze nad wyrobami po ich wprowadzeniu na rynek, w tym przy podejmowaniu działań bezpieczeństwa i wycofywaniu produktów.

Problemy z kompletnością danych

Zgodnie z wynikami analizy w 57% zbiorczych raportów nie wskazano problemu z wyrobem lub jego użyciem, a w 38% zaznaczono niewystarczającą ilość informacji. Kolejne 11% raportów błędnie oznaczono jako niezbiorcze, a w 7% w polu dotyczącym liczby zdarzeń wskazano jedno zdarzenie.

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Autorzy zauważyli, że 55% raportów przekroczyło 30-dniowy termin złożenia. Zwrócili również uwagę, że liczba zbiorczych raportów przekazywanych FDA oraz liczba zawartych w nich zdarzeń niepożądanych wzrosły ponad dwukrotnie między 2020 a 2024 rokiem.

Apel o bardziej przejrzysty nadzór

Wcześniej program Alternative Summary Reporting umożliwiał producentom składanie milionów zgłoszeń w formie zbiorczych raportów zamiast pojedynczych wpisów. FDA zakończyła program w 2019 roku z powodu obaw, że taki format może ukrywać sygnały o ryzyku. Jednocześnie nadal stosowane są podobne wyjątki dotyczące zbiorczego raportowania.

Badacze wezwali do pilnego udoskonalenia systemu, aby poważne zdarzenia niepożądane były w pełni dostępne do weryfikacji. W osobnym artykule redakcyjnym Koji Todaka ze Szpitala Uniwersyteckiego Kiusiu zaproponował wymóg terminowego i dokładnego zbiorczego raportowania, standaryzowanej identyfikacji wyrobów oraz wyraźnych powiązań z rejestrami. Według publikacji FDA przechodzi na nowy system monitorowania zdarzeń niepożądanych AEMS, który ma połączyć istniejące systemy raportowania i publikować zgłoszenia w czasie rzeczywistym.

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