W Stanach Zjednoczonych naukowcy przeanalizowali 300 produktów spożywczych i napojów, które dorośli wskazywali jako produkty komfortowe, i ustalili, że 72,7% z nich spełniało kryteria hiperpalatabilności. Uczestnicy ankiety najczęściej wymieniali chipsy, lody, pizzę, czekoladę i ciasteczka, podaje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

Internetowe badanie UCLA Eating in America Study przeprowadzono od grudnia 2019 roku do stycznia 2020 roku. Wzięło w nim udział 2022 mieszkańców USA w wieku od 18 lat, a dane dotyczące produktów komfortowych nadające się do analizy dostarczyło 1760 osób. Respondentów poproszono o wymienienie maksymalnie trzech produktów, które uważają za produkty komfortowe.

Naukowcy połączyli wymienione produkty spożywcze i napoje w 132 grupy na podstawie podobieństwa składników i sposobu przygotowania. Wartość odżywczą oceniano na podstawie baz danych Departamentu Rolnictwa USA oraz, w razie potrzeby, etykiet konkretnych marek. Hiperpalatabilność określano według kryteriów łączenia tłuszczów, cukru, sodu i węglowodanów.

Wartość odżywcza i przetworzenie

Przeciętna szacowana porcja zawierała 223,1 kalorii: średnio 39,2% kalorii pochodziło z tłuszczów, a 18,3% z cukru. Jednocześnie 60,7% produktów miało niską zawartość błonnika pokarmowego, 29,7% wysoką zawartość tłuszczów nasyconych, a 31,7% wysoką zawartość sodu.

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Według rygorystycznego kryterium klasyfikacji Nova 42,7% badanych produktów określono jako wysoko przetworzone: wszystkie ich kalorie musiały pochodzić z czwartej grupy Nova. Kolejne 36% wszystkich ocenionych pozycji było jednocześnie hiperpalatabilnych i wysoko przetworzonych. Chipsy, lody, pizza i czekolada — cztery najpopularniejsze grupy — spełniały obie definicje, podczas gdy makaron był jedyną pozycją w pierwszej dziesiątce, która nie spełniała żadnej z nich.

Różnice w wyborach ze względu na płeć, wiek i region były statystycznie istotne, ale przeważnie niewielkie. Mężczyźni wskazywali produkty, które zawierały średnio około 33 kalorii więcej na porcję niż wybory kobiet. Produkty wskazywane przez uczestników w wieku 55 lat i starszych miały niższe średnie wartości kalorii, białka, tłuszczów, węglowodanów, błonnika i sodu niż produkty wskazywane przez osoby w wieku 18–34 lat.

Autorzy zaznaczyli, że ankieta rejestrowała deklarowane preferencje, a nie faktyczne spożycie. Dlatego badacze nie oceniali częstotliwości spożywania, wielkości porcji ani poziomu stresu respondentów.

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