W Stanach Zjednoczonych Amerykańska Akademia Otolaryngologii — Chirurgii Głowy i Szyi (AAO-HNSF) opublikowała zaktualizowane wytyczne kliniczne dotyczące szumów usznych — percepcji dźwięku przy braku zewnętrznego źródła. Dokument koncentruje się na dorosłych z utrzymującymi się, uciążliwymi szumami usznymi: trwają one co najmniej sześć miesięcy i wpływają na jakość życia, informuje News-Medical.

Ocena słuchu i stanu psychoemocjonalnego

Wytyczne aktualizują dokument AAO-HNSF z 2014 roku i zawierają 16 kluczowych stwierdzeń opartych na badaniach. Przewidują dokładne zebranie wywiadu i badanie fizykalne, określenie, na ile objawy są uciążliwe dla danej osoby, a także kompleksową ocenę słuchu.

Lekarzom zaleca się również bezpośrednie pytanie pacjentów o cierpienie emocjonalne i myśli o samouszkodzeniu. Badania obrazowe proponuje się ograniczać do przypadków z określonymi niepokojącymi objawami. Osobne stwierdzenia dotyczą informowania pacjentów i poradnictwa.

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Jakie metody rozważają wytyczne

Wśród podejść, które mogą pomóc kontrolować objawy szumów usznych, dokument wymienia terapię poznawczo-behawioralną, aparaty słuchowe i wzbogacanie dźwiękowe. Mowa jest również o ocenie możliwości implantacji ślimakowej oraz dalszej obserwacji w celu śledzenia skuteczności wybranego podejścia.

Jednocześnie wytyczne nie zalecają rutynowego stosowania w leczeniu szumów usznych leków, suplementów diety ani powtarzalnej przezczaszkowej stymulacji magnetycznej. Do zaktualizowanego dokumentu dodano także stwierdzenia dotyczące ryzyka samouszkodzenia, szumów usznych somatosensorycznych, których objawy zmieniają się podczas ruchów głowy, szyi lub szczęki, implantacji ślimakowej, neuromodulacji bimodalnej oraz dalszej obserwacji.

Według akademii szumy uszne występują u 10%–15% dorosłych. Większość osób odczuwa jedynie niewielki wpływ objawów, jednak nawet jedna trzecia pacjentów może mieć klinicznie istotne objawy depresji.

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