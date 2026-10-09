W Stanach Zjednoczonych zautomatyzowane badanie ultrasonograficzne piersi (ABUS) wykazało podobne do ręcznego USG (HHUS) wskaźniki wykrywania raka u kobiet z gęstą tkanką piersi, ale wiązało się z niższą częstością fałszywie dodatnich wstępnych ocen. Informuje o tym News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w Journal of the American College of Radiology.

Porównano ponad 25 tysięcy badań

Naukowcy przeanalizowali dane kliniczne z trzech rejestrów Breast Cancer Surveillance Consortium. Analiza objęła 25 328 przesiewowych badań USG wykonanych u 21 446 kobiet: 4 218 z użyciem ABUS i 21 110 ręcznym USG.

Wyniki badań interpretowało 98 radiologów w 27 placówkach medycznych. Badacze oceniali częstość nieprawidłowych wyników, zaleceń dotyczących krótkoterminowego badania kontrolnego, a także związane z nimi wskaźniki wykrywania raka i wyników fałszywie dodatnich.

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Mniej dodatkowego obrazowania

Według głównego badacza Gartha Rauschera z University of Illinois Chicago, ABUS wiązało się z niższą częstością nieprawidłowych interpretacji i fałszywie dodatnich wstępnych ocen w porównaniu z HHUS. Jednocześnie autorzy nie stwierdzili zauważalnych różnic w częstości wykrywania raka, zaleceniach dotyczących biopsji ani fałszywie dodatnich zaleceniach biopsji.

Zgodnie z wnioskami pracy stosowanie ABUS może również wiązać się z mniejszą liczbą zaleceń dotyczących dodatkowego obrazowania i krótkoterminowego badania kontrolnego przy takim samym wskaźniku wykrywania raka. W 2012 roku ABUS zatwierdzono jako uzupełnienie przesiewowej mammografii, a autorzy nazwali tę metodę alternatywą dla ręcznego USG w dodatkowych badaniach przesiewowych kobiet z gęstą tkanką piersi.

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