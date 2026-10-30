W Stanach Zjednoczonych, w związku z przyspieszającym rozprzestrzenianiem się odry, coraz więcej rodziców decyduje się podać dzieciom drugą dawkę szczepionki MMR przeciw odrze, śwince i różyczce wcześniej niż przewiduje standardowy harmonogram. Liczba potwierdzonych przypadków odry w kraju jest dwukrotnie wyższa niż w ubiegłym roku, informuje The Guardian.

Amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób zwykle zalecają pierwszą dawkę MMR po ukończeniu przez dziecko pierwszego roku życia, a drugą w wieku od czterech do sześciu lat. Drugą dawkę można jednak podać już cztery tygodnie po pierwszej. Takie podejście zaleca się również w Niemczech, Wielkiej Brytanii i Francji.

Wczesna ochrona podczas ognisk zachorowań

Lekarz naturopata z Seattle Elias Kass powiedział, że kilka lat temu zaczął zalecać w wieku 15 miesięcy szczepionkę MMRV, która łączy drugą dawkę MMR ze szczepieniem przeciw ospie wietrznej. Według niego obecnie więcej rodziców zgadza się na takie szczepienie z powodu wzrostu liczby przypadków odry.

Mieszkanka Chicago Margo Taylor powiedziała, że jej troje dzieci otrzymało szczepienia według różnych harmonogramów. Jej najstarsze dziecko, urodzone w 2019 roku, otrzymało dawki w wieku jednego i czterech lat. W przypadku drugiego dziecka, urodzonego w 2023 roku, pediatra zalecił drugą dawkę w wieku dwóch lat z powodu ogniska odry w Chicago. Najmłodsze dziecko otrzymało drugą dawkę trzy miesiące po pierwszej.

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Dlaczego odstęp można skrócić

Według publikacji dostępne dane wskazują, że szczepienie drugą dawką w młodszym wieku pozostaje skuteczne. Zalecenie podawania jej w wieku od czterech do sześciu lat wiąże się głównie ze względami organizacyjnymi: dzieci powinny otrzymać obie dawki przed rozpoczęciem nauki w szkole, a w tym wieku otrzymują również inne szczepienia.

Na obszarach z ogniskami odry, przed podróżami międzynarodowymi lub po kontakcie z osobą chorą CDC zaleca także pierwszą dawkę MMR dzieciom od szóstego miesiąca życia. W takim przypadku dziecko potrzebuje trzeciej dawki. Wynika to z faktu, że przeciwciała matczyne przekazywane dziecku w czasie ciąży mogą osłabić odpowiedź immunologiczną na szczepienie w wieku sześciu miesięcy.

W Niemczech po ognisku z 2001 roku zmieniono harmonogram szczepień: pierwszą dawkę zalecano w wieku 11–14 miesięcy, a drugą w wieku 18–23 miesięcy. W 2020 roku kraj zmienił zalecenie dotyczące drugiej dawki: można ją podać cztery tygodnie po pierwszej.

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