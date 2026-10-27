W Stanach Zjednoczonych odsetek dorosłych, którzy zgłosili obecne lub wcześniejsze stosowanie leków opartych na GLP-1 oraz podwójnych agonistów GLP-1/GIP, wzrósł z 8,2% w marcu 2024 roku do 12% w październiku 2025 roku. Odpowiada to wzrostowi o 46% w ciągu 18 miesięcy obserwacji.

Jak informuje News-Medical, badacze przeanalizowali dane 9150 dorosłych uczestników reprezentatywnego dla populacji USA badania GLIMMER. Stosowanie takich leków zgłosiło 1274 uczestników, a kolejnych 945 nigdy ich nie stosowało, lecz zamierzało rozpocząć.

Wzrost napędzany redukcją masy ciała

Do 2024 roku leczenie najczęściej rozpoczynano z powodu cukrzycy, jednak wśród nowych użytkowników później przeważał cel redukcji masy ciała. Według stanu na październik 2025 roku takie wskazania stanowiły niemal połowę wszystkich przypadków stosowania. Odsetek dorosłych, którzy zgłosili stosowanie leków w celu utraty wagi, wzrósł z 4,1% do 5,6% od grudnia 2024 roku, podczas gdy wskaźnik stosowania z powodu cukrzycy pozostawał stabilny.

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Najczęściej stosowanym lekiem był semaglutyd — 50% przypadków, a następnie tirzepatyd — 30%. Jednocześnie liczba nowych użytkowników tirzepatydu przewyższyła liczbę osób, które zaczęły przyjmować semaglutyd.

Niestandardowe drogi uzyskania

Około jedna trzecia użytkowników uzyskiwała leki niestandardowymi drogami, w tym za pośrednictwem dostawców internetowych, medycznych spa, zagranicznych lub internetowych aptek, aptek recepturowych, a także bez recepty. Autorzy zaznaczyli, że takie przypadki mogą nie być uwzględniane w standardowych danych ubezpieczeniowych.

Wśród osób stosujących leki w celu redukcji masy ciała 43% nie miało ubezpieczenia pokrywającego koszt leków. W przypadku użytkowników ze wskazaniem „cukrzyca” wskaźnik ten wynosił około 3%. Ogółem 64% uczestników, którzy kiedykolwiek stosowali GLP-1/GIP, kontynuowało terapię, podczas gdy 36% ją przerwało. Badanie opublikowano jako wstępny raport naukowy na serwerze preprintów medRxiv, a uczestnicy samodzielnie zgłaszali wskazania i drogi dostępu do leczenia.

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