W USA dobrowolny uśmiech w stresujących sytuacjach może osłabiać fizjologiczną reakcję organizmu na stres i poprawiać samopoczucie, jednak nie należy go uważać za jedyny sposób radzenia sobie z lękiem lub depresją. Informuje o tym Asharq Al-Awsat, powołując się na amerykańskich specjalistów z zakresu psychologii i neuropsychologii.

Uśmiech a reakcja na stres

Neuropsycholożka kliniczna i sądowa Judy Ho, wykładająca na Uniwersytecie Pepperdine, powiedziała, że omawia uśmiech jako jedną z możliwych strategii radzenia sobie z trudnościami z pacjentami cierpiącymi na depresję lub lęk. Jednocześnie podkreśliła, że podejście to jest tylko jednym z narzędzi i nie powinno zastępować innych form pomocy.

Według Ho uśmiech może wpływać na poziom kortyzolu — hormonu, który między innymi uczestniczy w regulacji stresu i nastroju. Może również wpływać na substancje chemiczne w mózgu związane z pozytywnymi odczuciami, w tym endorfiny, dopaminę i serotoninę. Osoby, które uśmiechały się podczas wykonywania stresujących zadań, miały ogólnie niższe tętno w okresie regeneracji niż uczestnicy o neutralnym wyrazie twarzy.

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Efekt zależy od szczerości i kultury

Profesor psychologii Uniwersytetu Stanforda Jeanne Tsai zwróciła uwagę na tak zwaną hipotezę sprzężenia zwrotnego twarzy. W klasycznym badaniu pod koniec lat 80. uczestnicy za pomocą ołówka odtwarzali uśmiech lub ponury wyraz twarzy, oglądając pozytywny fragment wideo, na przykład kreskówkę. Niektórzy uczestnicy, którzy imitowali uśmiech, odczuwali go silniej i lepiej się bawili.

Tsai zauważyła, że znaczenie uśmiechu różni się w zależności od środowiska kulturowego. Część Amerykanów może uważać szeroki uśmiech za bardziej przyjazny, podczas gdy niektórzy uczestnicy badań z Azji Wschodniej oceniali nadmiernie emocjonalny wyraz twarzy jako oznakę niegodności zaufania lub niestabilności emocjonalnej.

Adiunkt Uniwersytetu Florydy Nicholas Coles ostrzegł, że wymóg ciągłego uśmiechania się w pracy może przynieść odwrotny skutek. Jego zdaniem pozytywny wpływ jest możliwy przede wszystkim wtedy, gdy uśmiech jest szczery i dobrowolny, a osoba zachowuje autonomię emocjonalną.

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