W Stanach Zjednoczonych randomizowane badanie kliniczne z udziałem 3220 społecznie wrażliwych dorosłych skierowanych na badania przesiewowe raka płuc wykazało, że nagrody finansowe za rzucenie palenia zwiększyły odsetek osób z potwierdzoną ciągłą abstynencją od palenia przez sześć miesięcy. O wynikach badania opublikowanego w czasopiśmie JAMA informuje News-Medical.

Wyniki czterech podejść

Uczestników przydzielono do standardowego podejścia ask-advise-refer, które obejmowało pytanie o palenie, poradę, by je rzucić, oraz skierowanie po pomoc, albo do jednego z trzech wariantów z bezpłatną farmakoterapią. Obejmowała ona nikotynową terapię zastępczą oraz zwrot kosztów warenikliny lub bupropionu.

W trzeciej grupie do standardowej opieki i leków dodano nagrody finansowe do 600 dolarów za potwierdzone rzucenie palenia: 100 dolarów po dwóch tygodniach, 200 dolarów po trzech miesiącach i 300 dolarów po sześciu miesiącach. W czwartej grupie uczestnikom zaoferowano także mobilne narzędzie z wiadomościami tekstowymi, które zachęcało do wyobrażania sobie przyszłości bez palenia. Uczestników Kaiser Permanente przydzielano wyłącznie do trzech grup z farmakoterapią, ponieważ bezpłatne leki były tam już częścią standardowej opieki.

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Potwierdzona biochemicznie ciągła abstynencja od palenia przez sześć miesięcy wyniosła 4,3% w grupie standardowej opieki, 5,1% w grupie z bezpłatnymi lekami, 8,8% w grupie z zachętami finansowymi oraz 7,2% w grupie z zachętami i narzędziem mobilnym.

Leki i narzędzie mobilne

Dodanie bezpłatnej farmakoterapii do standardowego podejścia nie dało statystycznie istotnej przewagi nad standardową opieką. Narzędzie mobilne również nie poprawiło wyników w porównaniu z samymi nagrodami finansowymi.

Badanie prowadzono w pięciu centrach medycznych czterech amerykańskich systemów ochrony zdrowia. Objęło ono dorosłych, którzy palili co najmniej jednego zwykłego papierosa dziennie i identyfikowali się jako osoby czarnoskóre, Latynosi, mieszkańcy obszarów wiejskich lub osoby o niskim statusie społeczno-ekonomicznym. Badacze nie stwierdzili statystycznie istotnych różnic w efekcie interwencji zależnie od początkowej gotowości danej osoby do rzucenia palenia.

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