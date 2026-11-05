W Stanach Zjednoczonych zespół inżynierów i chirurgów z Johns Hopkins Medicine przeprowadził badanie na zwierzętach, w którym przetestował tymczasową implantację miniaturowego urządzenia ultradźwiękowego w obszarze urazu rdzenia kręgowego. Urządzenie przekazywało w czasie rzeczywistym dane o przepływie krwi i obrazy okolic miejsca uszkodzenia, informuje News-Medical. Jest to pierwsze badanie typu proof-of-concept, które według zespołu wykazało możliwość tymczasowego stosowania takiego urządzenia.

Monitorowanie po operacji

Rozwiązanie nazwano Multimodal Ultrasound System for Injury Care, czyli MUSIC. System jest tworzony, aby dostarczać zespołom medycznym informacji o procesach zachodzących w obszarze uszkodzenia po operacji oraz podczas pobytu pacjenta na oddziale intensywnej terapii.

Część diagnostyczna systemu ma dostarczać danych o przepływie krwi i zmianach wokół rdzenia kręgowego. Może również pomagać analizować płyn mózgowo-rdzeniowy, gromadzenie się nadmiaru płynu, reakcję osoby na leki oraz zmiany poza bezpośrednio uszkodzonym obszarem. Twórcy postrzegają urządzenie jako sposób na uzyskiwanie informacji na żądanie bez przemieszczania unieruchomionego pacjenta na badanie MRI w pierwszych dniach po operacji.

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Dalsze badania przedkliniczne

System ma również komponent terapeutyczny — skupione ultradźwięki. Badacze analizują ich potencjał do wykrywania i reagowania na zmiany przepływu krwi w małych naczyniach w pobliżu miejsca urazu, w tym gdy wskaźniki spadają poniżej lub rosną powyżej dopuszczalnych granic. Ten kierunek rozwoju ma charakter eksperymentalny.

Urządzenie ma rozmiar niewielkiego plastra i może zostać umieszczone nad rdzeniem kręgowym podczas operacji po urazie. W 2023 roku otrzymało od amerykańskiej Agencji Żywności i Leków status Breakthrough Device Designation. Zespół planuje kontynuować badania przedkliniczne, aby udoskonalić monitorowanie przepływu krwi, tkanek i innych procesów w pobliżu uszkodzenia.

Prace wsparło finansowanie Departamentu Obrony USA w wysokości 13,48 mln dolarów. Badacze postrzegają tę technologię jako potencjalnie przydatną dla osób z urazami rdzenia kręgowego, w tym po wypadkach drogowych, upadkach, urazach sportowych lub ranach bojowych.

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