Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego ustalili, że uczenie nastolatków umiejętności rozumienia i zarządzania emocjami może pomóc im lepiej utrzymać spadek masy ciała po zakończeniu programu, informuje News-Medical. W randomizowanym badaniu klinicznym uczestniczyło 166 par, w skład których wchodził nastolatek w wieku od 13 do 16 lat i jedno z rodziców.

Dwa programy dla rodzin

Uczestników podzielono na dwie grupy. Obie przeszły sześciomiesięczny rodzinny behawioralny program kontroli masy ciała z zajęciami grupowymi i poradnictwem behawioralnym. Obejmował on zdrowe odżywianie, aktywność fizyczną, samokontrolę, wyznaczanie celów, rozwiązywanie problemów i pozytywne wzmocnienie, a także uczenie rodziców wspierania zmian w zachowaniu dzieci.

Dodatkowa interwencja zawierała elementy dialektycznej terapii behawioralnej i terapii skoncentrowanej na emocjach. Nastolatków uczono radzenia sobie z emocjami i dystresem, uświadamiania sobie, akceptowania i uznawania własnych emocji.

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Wyniki po roku

W trakcie sześciomiesięcznego leczenia obie grupy wykazały podobne zmniejszenie masy ciała. Jednak 12 miesięcy po zakończeniu programu uczestnicy objęci interwencją skoncentrowaną na emocjach przybrali mniej na wadze niż nastolatki z grupy standardowej.

Pod koniec leczenia klinicznie istotne zmniejszenie masy ciała osiągnęło 26% uczestników grupy z komponentem emocjonalnym i 22% uczestników programu standardowego. Rok po zakończeniu zajęć wskaźniki te wynosiły odpowiednio 22% i 4%.

Nastolatki z dodatkowym komponentem emocjonalnym zgłaszały także mniejsze emocjonalne przejadanie się bezpośrednio po programie i podczas obu kolejnych ocen. Jednocześnie naukowcy nie odnotowali różnicy między grupami w ogólnym wskaźniku umiejętności regulacji emocji. Autorzy przypuszczają, że interwencja mogła osłabić związek między trudnymi emocjami a jedzeniem. Wyniki badania opublikowano 22 października 2026 roku w JAMA Network Open.

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