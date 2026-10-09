W USA, w klinice Ward 86 Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, zbadano zastosowanie kombinacji długo działających leków: lenakapawiru i kabotegrawiru, w leczeniu HIV. W badaniu uczestniczyło 46 osób: wszystkie osiągnęły lub utrzymały kontrolę nad wirusem, informuje News-Medical.

Wyniki obserwacji

Ponad połowa uczestników miała na początku leczenia wykrywalne miano wirusa HIV. Wszyscy osiągnęli kontrolę nad wirusem w ciągu 13 tygodni. Uczestnicy, u których wirus był już zahamowany na początku badania, utrzymali ten stan.

Po medianie okresu obserwacji wynoszącej prawie dwa lata miano wirusa HIV u wszystkich uczestników pozostawało niewykrywalne. To właśnie jest celem terapii antyretrowirusowej.

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Opcja dla osób z opornością na leki

Prawie trzy czwarte uczestników miało rodzaj oporności na leki, który może ograniczać stosowanie zatwierdzonej długo działającej kombinacji kabotegrawiru i rylpiwiryny. Badany schemat zastępuje rylpiwirynę lenakapawirem, który działa na HIV w inny sposób.

Leki długo działające można podawać w odstępach kilku tygodni lub miesięcy, co może ułatwić leczenie osobom, którym trudno jest codziennie przyjmować tabletki. Źródło wskazuje również, że rylpiwiryna nie jest dostępna w krajach o niskich i średnich dochodach.

Wyniki opublikowano 8 października w czasopiśmie JAMA Network Open, a badanie finansowały amerykańskie Narodowe Instytuty Zdrowia. Kombinacja lenakapawiru i kabotegrawiru nie została jeszcze zatwierdzona do leczenia HIV, a badanie nie przewidywało bezpośredniego porównania z innymi schematami terapii. Zaplanowano dwa badania kliniczne w celu bardziej szczegółowego zbadania tego podejścia.

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