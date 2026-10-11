Naukowcy z USA odkryli, że indywidualnie dobrana zmiana ułożenia stóp podczas chodzenia może zmniejszać ból u osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego. Jak podaje ScienceDaily, w trwającym rok randomizowanym badaniu kontrolowanym placebo uczestnicy objęci spersonalizowanym treningiem chodu zgłaszali wyraźniejszą ulgę w bólu niż grupa kontrolna.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu uczestniczyło 68 osób z łagodną lub umiarkowaną chorobą zwyrodnieniową przyśrodkowego, czyli wewnętrznego, przedziału kolana. Na początku badania przeszli oni badanie MRI i chodzili na specjalnej bieżni z czujnikami. Naukowcy testowali skręt palców stóp do wewnątrz lub na zewnątrz o 5 albo 10 stopni i dla każdego uczestnika wybierali wariant, który najlepiej zmniejszał obciążenie chorej części kolana.

Połowa uczestników otrzymała indywidualne zalecenia dotyczące nowego kąta ustawienia stopy, a druga połowa odbywała podobne zajęcia, lecz zachowywała swoje zwykłe ustawienie stóp. Obie grupy odbyły sześć cotygodniowych treningów z biologicznym sprzężeniem zwrotnym: urządzenie na podudziu wibrowało, gdy stopa odchylała się od zadanego położenia. Po zakończeniu zajęć uczestnikom zalecano codzienne ćwiczenie nowej techniki przez co najmniej 20 minut.

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Wyniki po roku

Po roku średnie zmniejszenie bólu w skali od 0 do 10 punktów wyniosło 2,5 punktu w grupie spersonalizowanego treningu i 1,3 punktu w grupie pozorowanej procedury. W analizie eksploracyjnej klinicznie istotne zmniejszenie bólu odnotowano u około 91% uczestników grupy głównej i u 66% uczestników grupy porównawczej.

MRI wykazało również wolniejsze pogarszanie się wskaźnika T1rho, który jest wykorzystywany do oceny zmian w składzie chrząstki, w przyśrodkowym przedziale kolana. Jednocześnie inny wskaźnik MRI nie wykazał statystycznie istotnej różnicy między grupami. Wyniki nie oznaczają, że chrząstka została odbudowana ani że można zatrzymać postęp choroby.

Autorzy podkreślają, że metody nie należy stosować samodzielnie, po prostu obracając stopy do wewnątrz lub na zewnątrz. Dla jednych osób korzystny okazał się skręt palców stóp do wewnątrz, dla innych — na zewnątrz, a niewłaściwie dobrany wariant może nie zmniejszyć, a nawet zwiększyć obciążenie kolana. Badanie obejmowało wyłącznie wybranych pacjentów, u których co najmniej jeden ze schematów chodu zmniejszał obciążenie stawu.

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