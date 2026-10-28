W Stanach Zjednoczonych podczas ognisk cyklosporiazy i okresów wycofywania produktów cotygodniowe zakupy pakowanych sałat były średnio o 3,89% niższe. Badacze oszacowali przybliżone straty detalistów na około 374 mln dolarów.

Jak informuje News-Medical, badanie przeprowadzili naukowcy z Ohio State University i University of Florida. Przeanalizowali dane o zakupach gospodarstw domowych oraz aktywność w wyszukiwarce Google dla zapytania „Cyclospora” na 210 rynkach medialnych w USA w latach 2018–2022.

Wpływ uwagi mediów

Autorzy wykorzystali liczbę wyszukiwań jako wskaźnik zainteresowania opinii publicznej doniesieniami medialnymi, ostrzeżeniami organów ochrony zdrowia i dyskusjami w mediach społecznościowych. Największy spadek zakupów wiązano właśnie z wyszukiwaniem informacji o Cyclospora, podczas gdy ogólne wyszukiwania związane z sałatami miały znacznie słabszy związek ze zmianą popytu.

Zakupy spadały nie tylko w stanach, w których odnotowano ognisko, lecz także w stanach bez zarejestrowanego ogniska, jeśli należały do tego samego rynku medialnego. Jednocześnie badacze nie stwierdzili istotnych ograniczeń podaży ze strony sprzedawców detalicznych w okresach ognisk lub wycofywania produktów. Zdaniem autorów wskazuje to, że spadek popytu był raczej związany z obawami o bezpieczeństwo żywności niż z brakiem towaru na półkach.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Największe straty w 2018 i 2020 roku

Badanie objęło sześć dużych ognisk wielostanowych, z których cztery wiązano z produktami sałatkowymi. Łącznie odpowiadały one za 2157 przypadków zachorowań — 65% spośród 3344 związanych z ogniskami przypadków cyklosporiazy zarejestrowanych w Krajowym Systemie Raportowania Ognisk w latach 2018–2022.

Największe straty detaliczne wiązano z ogniskami z 2018 i 2020 roku — odpowiednio 79 mln i niemal 190 mln dolarów. Ognisko z 2020 roku związane z sałatami było największe w próbie i obejmowało 771 przypadków zachorowań, jednak intensywność zapytań w wyszukiwarce była wyższa w 2018 roku. Autorzy zauważyli, że w 2020 roku uwaga mediów była w dużej mierze skupiona na pandemii COVID-19.

Pasżyt Cyclospora cayetanensis, który wywołuje cyklosporiazę, może przetrwać standardowe mycie chlorem w zakładach przetwórczych i utrzymywać się w glebie lub wodzie przez miesiące. Zakażenie może powodować wodnistą biegunkę, skurcze brzucha, wzdęcia i utratę apetytu.

Czytaj nas na