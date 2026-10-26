W Stanach Zjednoczonych American Heart Association, American Academy of Pediatrics, American College of Obstetricians and Gynecologists oraz Society for Maternal-Fetal Medicine przedstawiły wspólny system czterech etapów życia na potrzeby profilaktyki, wykrywania i leczenia chorób sercowo-naczyniowych u dziewcząt i kobiet. Trzy materiały opublikowano w czasopiśmie Circulation, informuje News-Medical.

Autorzy proponują postrzegać zdrowie serca w całym okresie życia, a nie tylko podczas wizyty u kardiologa. Według ich podejścia opieka nad kobietami jest często rozproszona między różnymi specjalizacjami medycznymi, choć na ryzyko sercowo-naczyniowe wpływają cykl menstruacyjny, ciąża, perimenopauza i menopauza.

Cztery etapy życia

Pierwszym etapem jest perimenarche, czyli okres wokół pierwszej menstruacji, w przybliżeniu między 8. a 15. rokiem życia. Drugi to okres regularnych cykli owulacyjnych i hormonalnych, mniej więcej od 15. do 44. roku życia. Trzeci etap obejmuje perimenopauzę, która zwykle przypada na wiek od 45 do 51 lat, a czwarty to postmenopauza, rozpoczynająca się 12 miesięcy po ostatniej menstruacji, przeważnie po 51. roku życia.

Autorzy wyodrębnili ciążę jako zdarzenie, które może wystąpić na różnych etapach życia i służyć jako biologiczny „test obciążeniowy” do wykrywania wcześniej niezauważonych zagrożeń sercowo-naczyniowych. W ramach nowego modelu proponuje się kompleksowe uwzględnianie zdrowia sercowo-naczyniowego, hormonalnego i emocjonalnego.

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Ryzyko w czasie ciąży i po niej

W publikacjach zaznaczono, że obfite lub nieregularne miesiączki mogą być wczesnymi markerami ryzyka sercowo-naczyniowego. W okresie perimenopauzy zmiany poziomu cholesterolu i zdrowia metabolicznego mogą również sygnalizować podwyższone ryzyko chorób sercowo-naczyniowych.

Do czynników związanych z wyższym ryzykiem sercowo-naczyniowym autorzy zaliczyli powikłania ciąży: wysokie ciśnienie tętnicze, stan przedrzucawkowy, cukrzycę ciążową, przedwczesny poród, urodzenie dziecka o małej masie w stosunku do wieku ciążowego oraz martwe urodzenie. Według przytoczonych danych tylko około 60% Amerykanek z powikłaniami ciąży związanymi z nadciśnieniem otrzymuje dalszą opiekę dotyczącą podwyższonego ciśnienia w ciągu sześciu miesięcy po porodzie.

Propozycja dla systemu ochrony zdrowia

Choroby sercowo-naczyniowe, w tym choroby serca i udar, pozostają główną przyczyną śmierci kobiet w USA: co roku pochłaniają ponad 400 tysięcy istnień. Jednocześnie tylko 41% kobiet wskazuje je jako główne zagrożenie dla swojego zdrowia.

Towarzystwa medyczne wezwały również do stworzenia ogólnokrajowej infrastruktury kompleksowych centrów doskonałości w dziedzinie zdrowia sercowo-naczyniowego kobiet. Ma ona opierać się na interdyscyplinarnej opiece, edukacji zawodowej, badaniach i współpracy ze społecznościami.

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