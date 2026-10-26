W USA pacjenci z rakiem prostaty niskiego ryzyka coraz częściej nie otrzymują ani radioterapii, ani operacji usunięcia prostaty. Wskazuje to na ogólne przejście do obserwacji takich przypadków, informuje News-Medical.

Mniej aktywnego leczenia

Badacze przeanalizowali przypadki zlokalizowanego raka prostaty w rejestrze Surveillance, Epidemiology, and End Results (SEER) za lata 2010–2023, w systemie opieki zdrowotnej Veterans Affairs (VA) za lata 2010–2024 oraz w Michigan Radiation Oncology Quality Consortium (MROQC) za lata 2021–2025.

W SEER odsetek pacjentów z rakiem niskiego ryzyka, którym nie zalecono ani napromieniania, ani usunięcia prostaty, wzrósł z 33,6% w 2010 roku do 83,4% w 2023 roku. W systemie VA wskaźnik ten zwiększył się z 51,6% w 2010 roku do 96,3% w 2024 roku.

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Zmiana struktury diagnoz

Odsetek raka prostaty niskiego ryzyka wśród wszystkich diagnoz również się zmniejszył: z 28,8% do 24,0% w SEER oraz z 32,3% do 21,9% w VA. Główny autor badania, Steven Monda, zasugerował, że umiarkowane ograniczenie liczby takich diagnoz może być związane z szerszym wykorzystaniem rezonansu magnetycznego podczas badań przesiewowych.

Spośród 207 196 pacjentów, którzy otrzymywali radioterapię z powodu zlokalizowanego raka prostaty, odsetek chorych z niskim ryzykiem spadł z 33,7% do 6,5% w SEER oraz z 22,9% do 2,0% w VA. W nowszej kohorcie MROQC wskaźnik ten pozostawał niski — od 2,8% do 4,2% w latach 2021–2025.

Wyniki analizy opublikowano online w recenzowanym czasopiśmie Cancer, wydawanym przez Amerykańskie Towarzystwo Onkologiczne.

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