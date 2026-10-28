Naukowcy z Emory University, Children's Healthcare of Atlanta oraz Georgia Institute of Technology w Atlancie opracowali mikroprzepływowy test GradientScreen do oceny reakcji komórek ostrej białaczki limfoblastycznej na kombinacje leków. Jak informuje News-Medical, technologia może dostarczyć lekarzom dodatkowych informacji o wrażliwości komórek nowotworowych na terapię już w momencie diagnozy.

Jak działa test

GradientScreen wykorzystuje jedną próbkę krwi lub szpiku kostnego pacjenta. Komórki białaczkowe poddaje się działaniu kombinacji trzech leków i mierzy się, ile komórek nowotworowych przeżywa. Porównanie reakcji na pojedyncze leki i ich połączenia umożliwia określenie kombinacji oraz proporcji dawek, które działają lepiej razem.

W przeciwieństwie do osobnego badania każdej pary leków i dawkowania, system mikroprzepływowy pozwala ocenić pełny zakres proporcji w schemacie trzech leków w jednym eksperymencie. Twórcy zaznaczają, że taka analiza funkcjonalna może uzupełniać dane genomowe, ponieważ pacjenci z identycznymi mutacjami genetycznymi mogą różnie reagować na terapię celowaną.

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Wyniki badania retrospektywnego

W badaniu retrospektywnym przeanalizowano 17 próbek komórek białaczkowych i szpiku kostnego pacjentów z ostrą białaczką limfoblastyczną, przekazanych przez Aflac Cancer and Blood Disorders Center przy Children's Healthcare of Atlanta. Wyniki testu korelowały z klinicznymi wynikami leczenia, w tym z poziomem choroby resztkowej po terapii indukcyjnej — pierwszym miesiącu chemioterapii — oraz z wystąpieniem nawrotu.

Ostra białaczka limfoblastyczna stanowi około 75% rozpoznań białaczki u dzieci. Według danych przytoczonych przez publikację u około 15% pacjentów pediatrycznych występuje nawrót, podczas gdy wśród dorosłych nawrót lub oporny przebieg choroby stanowią około 50% przypadków. Jako kolejny krok zespół wskazał rozszerzenie technologii na inne rodzaje białaczki, w tym ostrą białaczkę szpikową, a także na dorosłych pacjentów.

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