Naukowcy z Mass General Brigham w USA opracowali system sztucznej inteligencji, który na podstawie jednego zdjęcia twarzy może oceniać biologiczny wiek człowieka i prognozować przeżywalność pacjentów z rakiem. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Lancet Digital Health, informuje The Guardian.

Dwa modele do oceny ryzyka

Naukowcy stworzyli dwa powiązane narzędzia. FAHR-FaceAge ocenia biologiczny wiek pacjenta i związane z nim rokowanie dotyczące przeżywalności, natomiast FAHR-FaceSurvival bezpośrednio prognozuje przeżywalność na podstawie zdjęcia twarzy. Oba modele powstały na bazie systemu wytrenowanego na ponad 40 mln zdjęć osób w różnym wieku i o różnym pochodzeniu etnicznym.

Algorytmy wykorzystują różne obszary twarzy. FAHR-FaceAge analizuje w szczególności fałdy nosowo-wargowe, obszar czoła nad oczodołami oraz skronie. FAHR-FaceSurvival ocenia obszary pod oczami i wokół nasady nosa. Współautor badania Hugo Aerts oświadczył, że według jego wiedzy jest to pierwsza demonstracja modelu AI zdolnego bezpośrednio prognozować przeżywalność pacjentów onkologicznych na podstawie zwykłego zdjęcia.

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Związek z wynikami leczenia

Wśród pacjentów z rakiem poddawanych radioterapii w USA osoby, które FAHR-FaceAge ocenił jako wyglądające na co najmniej pięć lat starsze od ich rzeczywistego wieku, miały o 21% wyższe ryzyko zgonu w średnim czteroletnim okresie obserwacji. U osób wyglądających na pięć lub więcej lat młodsze ryzyko to było o 17% niższe.

Badacze ustalili również związek między starzeniem się twarzy w ocenie AI a stylem życia: znaczne spożycie alkoholu, używanie narkotyków i palenie wiązały się z wyższym wiekiem biologicznym. Według onkologa radioterapeuty Raymonda Maka celem opracowania jest uczynienie oceny rezerwy fizycznej i kruchości pacjenta ilościową, spójną i skalowalną, aby wspierać spersonalizowane decyzje, a nie zastępować ocenę lekarza.

Autorzy ostrzegli, że przed szerokim zastosowaniem tej technologii w medycynie potrzebne są dalsze badania.

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