W Stanach Zjednoczonych średni koszt ubezpieczenia zdrowotnego w ramach Obamacare wzrośnie w 2027 roku o 13% — wyliczyła organizacja badawcza KFF. Ocena opiera się na danych opublikowanych przez administrację prezydenta Donalda Trumpa dotyczących cen na 2027 rok w 30 stanach, w których działają federalne giełdy ubezpieczeń zdrowotnych.

Informuje o tym The Hill. Nowe stawki opublikowano przed rozpoczęciem okresu rejestracji na 2027 rok, który ma ruszyć w niedzielę.

Drugi dwucyfrowy wzrost

Według KFF prognozowana podwyżka będzie drugim z rzędu dwucyfrowym wzrostem kosztów takich planów. W okresie od 2025 do 2026 roku stawki wzrosły o 26%.

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Na początku roku rząd federalny szacował liczbę uczestników programów Obamacare na około 19,2 mln osób. Analiza KFF opublikowana w maju wykazała, że w 2026 roku liczba zarejestrowanych uczestników spadła po czterech latach rekordowego wzrostu.

Subsydia i koszty opieki zdrowotnej

Wcześniej w tym roku wygasły rozszerzone ulgi podatkowe na składki ubezpieczeniowe Obamacare: Republikanie nie poparli inicjatywy Demokratów dotyczącej ich przedłużenia. Administracja Trumpa wprowadziła również nowe bariery w rejestracji do programów, deklarując przeciwdziałanie możliwym oszustwom na dużą skalę.

Prognozowany wzrost cen na 2027 rok jest zbliżony do oczekiwanego wzrostu kosztów innych rodzajów ubezpieczenia zdrowotnego: programy federalne i plany ubezpieczeniowe oferowane przez pracodawców mogą zdrożeć o około 10%, zgodnie z przytoczonymi szacunkami. Badanie KFF przeprowadzone w tym miesiącu wykazało, że sześciu na dziesięciu wyborców obawia się możliwości opłacenia ubezpieczenia i wydatków medycznych z własnej kieszeni.

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