W Stanach Zjednoczonych konsorcjum kierowane przez Michigan Medicine otrzymało zgodę na federalne finansowanie w wysokości do 52 mln dolarów na wieloośrodkowe badanie wirusowych infekcji dolnych dróg oddechowych u małych dzieci. Jak podaje News-Medical, naukowcy będą ustalać, dlaczego część dzieci w pełni zdrowieje po takich infekcjach, podczas gdy u innych rozwija się ciężki przebieg choroby lub długotrwałe problemy z oddychaniem, w tym astma.

Uczestnicy będą obserwowani do piątego roku życia

Do badania planuje się włączyć 1 500 dzieci w wieku od urodzenia do 24 miesięcy, które były hospitalizowane z powodu wirusowych infekcji dolnych dróg oddechowych. Chodzi w szczególności o zapalenie oskrzelików, zapalenie płuc oraz zespół ostrej niewydolności oddechowej u dzieci.

Uczestnicy będą obserwowani co najmniej do ukończenia czterech–pięciu lat. Program obejmuje oceny kliniczne, badanie funkcji płuc, badania obrazowe, pomiary wpływu czynników środowiskowych, monitorowanie aktywności fizycznej i snu, a także analizy molekularne.

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Badane będą także odporność, wirusy i środowisko

Naukowcy ocenią biologiczne cechy dzieci i ich odpowiedź immunologiczną, charakterystykę wirusa wywołującego zakażenie, mikrobiom dróg oddechowych, a także wpływ zanieczyszczenia powietrza i dymu tytoniowego. Celem prac jest ustalenie kombinacji czynników związanych z odzyskaniem funkcji płuc lub ryzykiem długotrwałych problemów z oddychaniem.

Amerykański Narodowy Instytut Serca, Płuc i Krwi zatwierdził finansowanie pierwszego roku projektu Systematic Phenotyping and Endotyping in Viral Infections in the Young Lung, w skrócie SPIN VINYL. Badanie będzie prowadzone w dziesięciu szpitalach w USA, a Michigan Medicine będzie pełnić funkcję klinicznego centrum koordynacyjnego.

Konsorcjum planuje również stosować metody statystyczne, informatykę, uczenie maszynowe i sztuczną inteligencję do wykrywania prawidłowości w różnym przebiegu chorób. Naukowcy mają nadzieję, że wyniki pomogą identyfikować dzieci z wyższym ryzykiem niekorzystnych następstw, w tym urodzone przedwcześnie lub z wrodzonymi wadami serca.

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