W Stanach Zjednoczonych dni z temperaturą powyżej 90 stopni Fahrenheita wiązały się ze wzrostem liczby przyjęć na oddziały intensywnej terapii po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia. Takie są wstępne wyniki badania, które zostanie zaprezentowane na sympozjum American Heart Association w Chicago 7–8 listopada 2026 roku, informuje News-Medical.

Dane z dziesięciu systemów opieki zdrowotnej

Naukowcy przeanalizowali dane z dziesięciu amerykańskich systemów opieki zdrowotnej należących do konsorcjum Common Longitudinal ICU Format Consortium. Porównali dobowe temperatury w pobliżu szpitali z liczbą pacjentów przyjmowanych na intensywną terapię po pozaszpitalnym zatrzymaniu krążenia, uwzględniając także wilgotność powietrza i jego zanieczyszczenie.

W latach 2018–2024 na oddziały intensywnej terapii przyjęto ponad 11 tysięcy takich pacjentów. Około połowa przypadków przypadła na ciepłe pory roku, a 270 hospitalizacji miało miejsce w okresach ekstremalnego upału, przy temperaturze powyżej 90 stopni Fahrenheita.

Największy wzrost przy 98 stopniach

Przy dziennej temperaturze od 91 stopni Fahrenheita dobowy wskaźnik przyjęć na intensywną terapię wzrastał o 45% w porównaniu z dniami, gdy maksymalna temperatura wynosiła 85 stopni. Przy 93 stopniach wzrost sięgał 65%, a przy 98 stopniach — 102%.

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Wśród osób w wieku od 65 lat wskaźnik hospitalizacji po zatrzymaniu krążenia był o 48% wyższy przy temperaturze 90 stopni niż przy 67 stopniach. W przypadku kobiet w dni ekstremalnego upału wskaźnik był wyższy o 33%. Przy temperaturze 98 stopni w dziesięciu systemach opieki zdrowotnej odnotowano około 1,5 dodatkowego przyjęcia na intensywną terapię dziennie w porównaniu z dniami z medianą temperatury 67 stopni.

Przeżywalność się nie różniła

Pacjenci hospitalizowani w dni z temperaturą od 90 stopni częściej wymagali działań w celu leczenia niskiego ciśnienia krwi, a później — ciągłej dializy z powodu zaburzeń funkcji nerek. Stwierdzano u nich także oznaki zaburzeń krążenia i stresu metabolicznego.

Jednocześnie naukowcy nie odnotowali istotnych różnic w przeżywalności, śmiertelności szpitalnej ani stanie pacjentów przy wypisie, zależnie od temperatury w dniu hospitalizacji. Autorzy podkreślili, że wnioski mają charakter wstępny: abstrakty konferencyjne nie przeszły recenzji naukowej, a wyniki wymagają publikacji w czasopiśmie naukowym.

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