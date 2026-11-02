Naukowcy z University of California, Riverside oraz City of Hope w USA opracowali przedkliniczne podejście do leczenia tocznia rumieniowatego układowego. Jest ono ukierunkowane na zaburzenie równowagi między formami receptora hormonu prolaktyny w komórkach odpornościowych związanych z chorobą. Jak informuje News-Medical, w eksperymentach na ludzkich komórkach i modelach mysich metoda ta obniżała poziom cząsteczek zapalnych oraz liczbę patologicznych komórek odpornościowych, zachowując ich prawidłowe odpowiedniki.

Dwie formy receptora

Prolaktyna działa jako cząsteczka sygnałowa w wielu tkankach organizmu. Jej receptor występuje w dwóch głównych formach — długiej i krótkiej. Obie mogą wiązać hormon poza komórką, jednak uruchamiają różne sygnały wewnątrzkomórkowe.

Według Amaei Walker, profesor nauk biomedycznych na University of California, Riverside, w komórkach odpornościowych pacjentów z toczniem proporcja przesuwa się na korzyść długiej formy receptora. Wyjaśniła, że forma ta nie jest mutantem, jednak jej ekspresja i stosunek do formy krótkiej są nieprawidłowe w patogennych komórkach odpornościowych w toczniu.

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Syntetyczne sekwencje DNA

Zespół stworzył oligomery modulujące splicing — krótkie syntetyczne sekwencje DNA. Wpływają one na przetwarzanie informacyjnego RNA receptora i zapobiegają powstawaniu jego długiej formy. Jednocześnie komórki mogą nadal wytwarzać krótkie formy receptora, ważne dla zdrowych tkanek, w tym mózgu i wątroby.

Naukowcy zaznaczają, że przeciwciała i antagoniści nie są w stanie rozróżnić tych izoform receptora, ponieważ ich regiony zewnątrzkomórkowe są identyczne. W modelach mysich nowe podejście zmniejszało uszkodzenie nerek — jeden z częstych i potencjalnie ciężkich objawów tocznia.

Pracę opublikowano w czasopiśmie Experimental & Molecular Medicine. Współautorka badania, profesor nadzwyczajna biologii systemowej w City of Hope Srividya Swaminathan, podkreśliła, że wyniki pozostają przedkliniczne: przed oceną metody u pacjentów potrzebne są dalsza walidacja, badania, produkcja zgodna z odpowiednimi standardami oraz ocena regulacyjna.

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