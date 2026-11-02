W Stanach Zjednoczonych wskaźnik urazów związanych z rowerami elektrycznymi wśród dzieci i nastolatków rósł o 33% kwartalnie od stycznia 2023 roku do końca marca 2026 roku. Urazy na hulajnogach elektrycznych w tym samym okresie rosły o 15% kwartalnie. Poinformował o tym News-Medical, powołując się na badanie z udziałem Stanford Medicine, opublikowane w JAMA.

Dane z sześciu szpitali dziecięcych

Naukowcy przeanalizowali dokumentację medyczną 13 307 pacjentów poniżej 18. roku życia, którzy otrzymali pomoc z powodu urazów na rowerach elektrycznych, rowerach bez napędu silnikowego, hulajnogach elektrycznych, zwykłych hulajnogach i deskorolkach. Dane zebrano w sześciu dużych amerykańskich szpitalach dziecięcych za pośrednictwem sieci PEDSNet.

Wskaźniki urazów rosły dla wszystkich badanych środków transportu, jednak najbardziej zauważalną dynamikę odnotowano w przypadku rowerów elektrycznych i hulajnóg elektrycznych. Ciężkie urazy miało 8% pacjentów poszkodowanych na rowerach elektrycznych, wobec 4% wśród osób poszkodowanych na rowerach bez napędu silnikowego. W przypadku hulajnóg elektrycznych wskaźnik ten wyniósł 5%, a zwykłych hulajnóg — 2%.

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Urazy mózgu i hospitalizacje

Urazy mózgu odnotowano u 10% osób poszkodowanych na rowerach elektrycznych i u 9% — na hulajnogach elektrycznych. Dla rowerów bez napędu silnikowego i hulajnóg odpowiednie wskaźniki wyniosły 5% i 4%. Hospitalizacji wymagało 17% dzieci i nastolatków, którzy odnieśli urazy na rowerach elektrycznych.

Do ciężkich urazów w badaniu zaliczono przypadki wymagające leczenia na oddziale intensywnej terapii, poważne uszkodzenia neurologiczne, naczyniowe, klatki piersiowej, jamy brzusznej, miednicy lub szyi, traumatyczne amputacje, ciężkie urazy zmiażdżeniowe oraz złamania wymagające operacji.

Około jedna czwarta urazów na rowerach elektrycznych i niemal połowa urazów na hulajnogach elektrycznych dotyczyły dzieci młodszych niż 12 lat. Badacze proponują wprowadzenie ograniczeń wiekowych w korzystaniu z transportu silnikowego oraz ograniczenie prędkości rowerów elektrycznych. Podkreślają również potrzebę stosowania odpowiednich kasków ochronnych i przestrzegania przepisów ruchu drogowego.

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