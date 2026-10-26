Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego w USA wyizolowali z bakterii morskiej związek rutamycynę B, który wykazał aktywność przeciwko kilku klinicznym szczepom ameby Naegleria fowleri. Jak podaje News-Medical, substancja osiągała pełną aktywność w ciągu czterech godzin, podczas gdy amfoterycyna B — lek uznawany za standard leczenia — potrzebowała na to 16 godzin.

Pierwotne pełzakowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu

Naegleria fowleri wywołuje pierwotne pełzakowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu — chorobę pasożytniczą, która szybko niszczy tkanki mózgu. Według badaczy śmiertelność w przypadku tej infekcji przekracza 97%. Choroba rozwija się szybko, dlatego pacjenci często mają tylko kilka dni na rozpoczęcie leczenia.

Rutamycyna B wykazywała aktywność przy niskich stężeniach. Badacze poinformowali również, że związek był 200–300 razy bardziej szkodliwy dla pasożyta niż dla ludzkich komórek. Jego działanie wiąże się z hamowaniem enzymu, którego ameba używa do wytwarzania energii.

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Dalsze badania

W połączeniu z amfoterycyną B rutamycyna B umożliwiła osiągnięcie takiego samego rezultatu przy zastosowaniu zaledwie 3–10% pierwotnej dawki tego związku. Autorzy uważają, że właściwości strukturalne rutamycyny B czynią ją kandydatem do dalszej optymalizacji farmakologicznej.

Zespół planuje sprawdzić, czy substancja jest zdolna przenikać przez barierę krew-mózg, a także ocenić jej skuteczność w żywych modelach choroby. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Marine Drugs.

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