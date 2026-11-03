W USA naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Barbara, Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco oraz innych instytucji naukowych wykryli 16 cząsteczek, których poziom wzrasta podczas przejścia menopauzalnego i jest związany ze starzeniem się mózgu oraz ryzykiem demencji. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Nature Medicine informuje News-Medical.

Zmiany w białkach krwi

Naukowcy, wykorzystując technologie proteomiczne, przeanalizowali tysiące białek w grupach kobiet przed menopauzą, w okresie perimenopauzy i po menopauzie. Określili zestaw białek, które zmieniają się w trakcie tego przejścia, w tym białka związane z procesami zapalnymi i neuronalnymi, a także cząsteczki powiązane z chorobą Alzheimera.

Zmiany te silniej korelowały z etapem menopauzy niż z dokładnym wiekiem uczestniczek, co według badaczy wskazuje na rolę przejścia menopauzalnego, a nie tylko starzenia się. Wyniki sprawdzono również na danych ponad 2,8 tys. kobiet z UK Biobank: menopauza także tam była związana z molekularnymi oznakami przyspieszonego starzenia się w kilku układach organizmu.

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Związek ze zdrowiem poznawczym

Następnie zespół przeanalizował cztery niezależne kohorty, które łącznie objęły niemal 12 tys. starszych kobiet. Wyższe poziomy białek związanych z ryzykiem wiązały się z gorszymi wynikami poznawczymi. W największej kohorcie ten profil molekularny był także związany z nieco wyższym ryzykiem rozwoju demencji alzheimerowskiej w ciągu kolejnych 16 lat.

Autorzy podkreślają, że wyniki nie oznaczają, iż menopauza powoduje chorobę Alzheimera. Kliniczne znaczenie poszczególnych zmian białek w średnim wieku pozostaje na razie nieokreślone. Badacze planują długotrwale obserwować te same kobiety podczas przejścia menopauzalnego, aby ustalić, jak jednocześnie zmieniają się hormony, białka, objawy i zdrowie mózgu.

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