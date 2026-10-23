W Stanach Zjednoczonych badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz ustalili na myszach, że psylocybina szybko przyspiesza tworzenie i dojrzewanie nowych połączeń neuronalnych, jednocześnie sprzyjając usuwaniu części już istniejących. Pracę opublikowano 15 października w czasopiśmie Nature Neuroscience, informuje News-Medical.

Zespół zastosował mikroskopię dwufotonową, aby przez kilka tygodni śledzić pojedyncze kolce dendrytyczne w mózgach żywych myszy. Są to niewielkie wypustki neuronów, za pośrednictwem których tworzą się synapsy — kontakty między komórkami nerwowymi. W ciągu 24 godzin po podaniu psylocybiny naukowcy odnotowali wzmożone tworzenie nowych kolców. Większa część nowych kolców szybciej uzyskiwała również dojrzałą, bardziej stabilną formę.

Odmienna reakcja po przewlekłym stresie

U myszy bez wcześniejszego stresu psylocybina tymczasowo zwiększała tworzenie nowych połączeń. W ciągu kolejnych trzech tygodni wskaźnik ten stopniowo wracał do poziomu wyjściowego, a część starszych synaps, które istniały przed podaniem substancji, zanikała.

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Inną reakcję zaobserwowano u myszy poddanych modelowi nieprzewidywalnego łagodnego przewlekłego stresu. U takich zwierząt psylocybina wywoływała bardziej wyraźne tworzenie nowych kolców, a jednocześnie hamowała nadmierną utratę już istniejących połączeń. Zdaniem starszego autora badania, Yi Zuo, efekty te zależą od początkowego stanu mózgu.

Rola receptorów 5-HT2A

Oddzielnie badacze sprawdzili rolę receptorów serotoninowych 5-HT2A w neuronach piramidowych piątej warstwy kory mózgowej. Gdy receptory te przywrócono wyłącznie w takich komórkach, psylocybina ponownie uruchamiała tworzenie i strukturalną stabilizację synaps. Jednocześnie u myszy nie występowała reakcja drgania głową, która w doświadczeniach na gryzoniach jest wykorzystywana jako behawioralny wskaźnik aktywności podobnej do halucynogennej.

Natomiast usunięcie receptorów 5-HT2A z tych neuronów blokowało strukturalny wzrost synaps, lecz nie zatrzymywało reakcji drgania głową. Autorzy uważają, że wyniki mogą stanowić podstawę dalszych badań nad lekami zdolnymi stymulować neuroplastyczność przy mniej nasilonych efektach halucynogennych. Wyniki uzyskano na myszach; artykuł mówi o możliwym znaczeniu dla przyszłych badań nad depresją, zespołem stresu pourazowego i innymi stanami psychiatrycznymi.

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