W USA wykryto różnice w związku stanów zdrowia matek z diagnozami autyzmu — The Hill
Naukowcy z NYU Grossman School of Medicine oraz Kaiser Permanente School of Medicine przeanalizowali dane 224 353 dzieci urodzonych w szpitalach Kaiser Permanente w Północnej Kalifornii w latach 2010–2017. Jak informuje The Hill, badanie wykazało różnice w statystycznym związku między niektórymi stanami zdrowia matek w czasie ciąży a późniejszymi diagnozami zaburzeń ze spektrum autyzmu u dzieci.
Dane z badania
Diagnozę autyzmu otrzymało 2,4% dzieci w próbie. Dla porównania, amerykańskie Centra Kontroli i Prewencji Chorób podawały wskaźnik 3,2%. W różnych grupach rasowych i etnicznych odsetek zdiagnozowanych wynosił ogólnie od 2% do 3%.
Autorzy zbadali 25 stanów zdrowia matek. W przypadku czterech z nich — otyłości, epizodu depresyjnego, astmy oraz innych chorób matczynych komplikujących ciążę — związek z diagnozami autyzmu był silniejszy wśród dzieci białych matek niż wśród dzieci matek czarnoskórych, latynoskich, azjatyckich i pochodzących z wysp Pacyfiku.
Współautorka pracy Magdalena Janecka podkreśliła, że uzyskane wyniki nie wskazują, iż te stany zdrowia matek powodują autyzm. Według niej związek mogą wyjaśniać czynniki powiązane z takimi stanami, w tym czynniki genetyczne, jednak ustalenie przyczyn wymaga dalszych badań.
Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.
Wpływ dostępu do opieki zdrowotnej
Naukowcy zaznaczyli także, że na wyniki mogły wpłynąć różnice w dostępie do opieki zdrowotnej, ciągłości ochrony ubezpieczeniowej, obserwacji klinicznej i leczeniu. W pracy uwzględniono problem niedostatecznej diagnostyki w niektórych grupach: w szczególności dzieci czarnoskórych matek mogą rzadziej otrzymywać diagnozę nawet przy wysokich wynikach dotyczących cech autystycznych w testach.
Dyrektor naukowy Autism Speaks Andy Shih oświadczył, że nie ma danych potwierdzających różną częstość występowania autyzmu zależnie od rasy lub pochodzenia etnicznego. Jednocześnie uznał istnienie różnic w diagnozowaniu i zaznaczył, że takie luki się zmniejszają.
Oświadczenia administracji USA
W kwietniu 2025 roku sekretarz zdrowia i opieki społecznej USA Robert F. Kennedy Jr. oświadczył, że administracja ma ustalić przyczynę wzrostu wskaźników autyzmu do września tego samego roku. Po upływie tego terminu on i prezydent Donald Trump zasugerowali możliwy związek między przyjmowaniem acetaminofenu w czasie ciąży a autyzmem, nie przedstawiając nowych dowodów. Oświadczenie to skrytykowały wyspecjalizowane grupy z dziedziny medycyny matczynej oraz obrońcy praw osób z autyzmem.
Miesiąc później Kennedy częściowo złagodził swoje stanowisko, twierdząc, że dostępne dane są niewystarczające, by mówić o jednoznacznym związku przyczynowym. Autorzy nowego badania zaznaczyli, że ich praca ani nie potwierdza, ani nie wyklucza wpływu czynników genetycznych lub niegenetycznych, ponieważ nie ustala, co dokładnie spowodowało wykryte różnice.