Naukowcy z Pennsylvania State University w USA ustalili, że bardziej nasilone objawy lęku i depresji wiążą się z częstszymi skargami na problemy z pamięcią, uwagą i koncentracją w czasie ciąży oraz po porodzie. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Psychology & Health informuje News-Medical.

Tak zwana mgła poznawcza w ciąży, czyli „baby brain”, nie jest diagnozą medyczną. Pojęcie to opisuje zapominanie, obniżoną koncentrację i trudności z przypominaniem sobie informacji, których mogą doświadczać kobiety w ciąży i młode matki.

Jak przeprowadzono badanie

W badaniu uczestniczyło 56 kobiet z centralnej części Pensylwanii, które na początku ankiety były w około 30. tygodniu ciąży. Sześć tygodni po porodzie te same kwestionariusze ponownie wypełniło 46 uczestniczek.

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Kobiety odpowiadały na pytania dotyczące aktywności fizycznej, objawów lęku i depresji, a także trudności z pamięcią, uwagą i mową. Poziom aktywności oceniano zgodnie z zaleceniami Amerykańskiego Kolegium Położników i Ginekologów: co najmniej 150 minut umiarkowanej aktywności fizycznej tygodniowo. Średni wiek uczestniczek wynosił 30 lat; w próbie było więcej białych kobiet i kobiet z wyższym wykształceniem niż w populacji ogólnej.

Rola aktywności fizycznej

Średnio uczestniczki, które więcej się ruszały, nie zgłaszały statystycznie istotnie niższego poziomu mgły poznawczej. Jednocześnie wśród kobiet z bardziej nasilonymi objawami depresji realizowanie zaleceń dotyczących aktywności fizycznej wiązało się z niższym poziomem takich skarg.

W przypadku młodych matek z wysokim poziomem objawów lęku obraz był inny: aktywność fizyczna mogła wiązać się z większą liczbą zaburzeń poznawczych. Autorzy zasugerowali, że dla części kobiet odczuwających lęk dążenie do obowiązkowego wypełnienia normy ćwiczeń może stanowić dodatkowe obciążenie. Badacze podkreślili, że kobiety w ciąży i młode matki powinny zwracać się po wsparcie do specjalistów medycznych, rodziny i bliskich, gdy go potrzebują.

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