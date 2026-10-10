Badacze z Boston Children’s Hospital w USA wykryli związek między lękiem u nastolatków a zmianami w sieci mózgowej obejmującej móżdżek, ciało migdałowate i wzgórze. Cechy te były zauważalne już u dzieci w wieku 11–12 lat, informuje News-Medical.

Analiza danych niemal 3 500 uczestników

Naukowcy przeanalizowali dane niemal 3 500 uczestników amerykańskiego długoterminowego badania Adolescent Brain Cognitive Development, poświęconego rozwojowi mózgu i zdrowiu dzieci. Zespołem kierowała Katerina Stamoulis, główna badaczka w Laboratorium Neuronauki Obliczeniowej Boston Children’s Hospital.

Badanie opublikowane w czasopiśmie Imaging Neuroscience koncentrowało się na lęku, w tym na uogólnionym zaburzeniu lękowym i fobii społecznej. Autorzy oceniali cechy struktur mózgu, organizację sieci mózgowych oraz związek tych wskaźników z objawami lęku.

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Sieć móżdżku, ciała migdałowatego i wzgórza

U młodych osób z lękiem naukowcy wykryli zmienioną organizację sieci, do której należą móżdżek, ciało migdałowate i wzgórze. Zmieniona organizacja i słabsze połączenia w tej sieci wiązały się z wyższym poziomem lęku i większym prawdopodobieństwem powiązanych zaburzeń.

Jednocześnie, według wniosków autorów, wydajność i odporność innych sieci mózgowych były związane z ochroną przed fobią społeczną i/lub uogólnionym zaburzeniem lękowym. Badacze wykryli także związane z lękiem zmiany strukturalne oraz ich związek ze słabszą zdolnością do postrzegania, przetwarzania i łączenia informacji o przestrzennym położeniu obiektów i relacjach między kształtami.

Zdolność ta jest potrzebna w codziennych zadaniach, w tym w orientacji w przestrzeni, prowadzeniu samochodu, składaniu mebli lub wiązaniu sznurowadeł. Autorzy uważają, że zidentyfikowane sieci mózgowe mogą w przyszłości stać się celami spersonalizowanych podejść w opiece psychiatrycznej nad młodzieżą.

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