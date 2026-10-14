Naukowcy z College of Medicine Uniwersytetu Cincinnati w USA przedstawili badanie przedkliniczne eksperymentalnej terapii genowej stosowanej w leczeniu wodogłowia. Terapię opartą na wirusie związanym z adenowirusami (AAV) przetestowano na dorosłych modelach zwierzęcych: zapobiegała ona przenikaniu nadmiaru płynu do tkanki mózgowej poza komorami, informuje News-Medical.

Jak działa to podejście

Wodogłowie powstaje wskutek nagromadzenia nadmiaru płynu mózgowo-rdzeniowego, co zwiększa ciśnienie na mózg i może powodować zaburzenia neurologiczne. Obecnie główną metodą leczenia jest operacja wszczepienia zastawki odprowadzającej płyn, jednak takie systemy mogą ulegać awariom.

Nowe podejście jest ukierunkowane na komórki splotu naczyniówkowego, które produkują płyn mózgowo-rdzeniowy. Naukowcy wykorzystali zmodyfikowany AAV do dostarczenia materiału genetycznego do komórek. Według autorów terapia oddziaływała na potrzebne typy komórek, zmniejszała produkcję płynu mózgowo-rdzeniowego i jego rozprzestrzenianie się w tkance mózgowej. W przyszłości może być podawana w mniej inwazyjny sposób, w tym przez już wszczepioną zastawkę.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wyniki i kolejne kroki

Zespoły Uniwersytetu Cincinnati i Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis wywołały wodogłowie u dorosłych zwierząt, po czym zastosowały eksperymentalną terapię. Zaślepiona analiza danych MRI potwierdziła, że po leczeniu zwierzęta miały znacznie mniej płynu w tkankach mózgu.

Jednocześnie autorzy odnotowali umiarkowane zmniejszenie neurogenezy poporodowej w hipokampie w warunkach obniżonej produkcji płynu mózgowo-rdzeniowego. Kolejnym etapem mają być badania na większych modelach zwierzęcych i ludzkich tkankach, a następnie, zgodnie z zamierzeniem badaczy, badania kliniczne z udziałem ludzi. Wyniki opublikowano w czasopiśmie Fluids and Barriers of the CNS.

Czytaj nas na