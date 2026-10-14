W USA analiza danych 95 612 dorosłych wykazała związek między wyższym wskaźnikiem tak zwanej diety mikrobiologicznej z siarką a podwyższonym ryzykiem zachorowania na raka płuc i śmierci z jego powodu. Jak informuje News-Medical, badanie przeprowadzono na podstawie danych z amerykańskiego badania PLCO, a wyniki opublikowano w czasopiśmie Nutrition Journal.

Co pokazały dane

Naukowcy obliczyli wskaźnik diety mikrobiologicznej z siarką na podstawie odpowiedzi w 124-punktowym kwestionariuszu żywieniowym. Jest to pośrednia ocena wzorca żywieniowego, który wiąże się z bakteriami jelitowymi zdolnymi do metabolizowania substancji zawierających siarkę. Nie mierzono bezpośrednio składu mikrobiomu jelitowego uczestników, poziomu metabolitów siarki ani siarkowodoru.

Uczestnicy z najwyższymi wskaźnikami częściej spożywali czerwone i przetworzone mięso, frytki oraz tłuste produkty mleczne. Jednocześnie rzadziej jedli owoce, żółte warzywa i produkty pełnoziarniste. W porównaniu z grupą o najniższym wskaźniku w grupie o najwyższym wskaźniku, po uwzględnieniu innych czynników, szacowane ryzyko rozwoju raka płuc było o 23% wyższe, a ryzyko śmierci z powodu raka płuc — o 19% wyższe.

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Ograniczenia badania

Podczas obserwacji do grudnia 2009 roku odnotowano 1 561 przypadków raka płuc. Dane dotyczące umieralności zbierano do grudnia 2018 roku; w tym czasie zarejestrowano 2 109 zgonów z powodu tej choroby. Dłuższy okres monitorowania umieralności wyjaśnia, dlaczego liczba takich zgonów przekroczyła liczbę odnotowanych przypadków choroby.

Związek z umieralnością był wyraźniejszy wśród uczestników z historią palenia przekraczającą 20 paczkolat. W analizie podtypów histologicznych wyższy wskaźnik diety najsilniej wiązano z rakiem płaskonabłonkowym i drobnokomórkowym; dla gruczolakoraka nie stwierdzono statystycznie istotnego związku. Autorzy zaznaczyli, że wyniki dla poszczególnych podgrup mają charakter wstępny.

Po dodatkowym uwzględnieniu ogólnej jakości diety związki osłabły i utraciły istotność statystyczną. Podobne osłabienie zaobserwowano w analizie konkurujących przyczyn zgonu. Ponieważ badanie miało charakter obserwacyjny, nie ustala związku przyczynowo-skutkowego; ponadto wpływ palenia mógł nie zostać w pełni uwzględniony.

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