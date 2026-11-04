W USA ustalono mechanizm wydostawania się astrowirusa z komórek jelit — News-Medical
Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz w USA ustalili, że astrowirus może wydostawać się z komórek kubkowych jelit i rozprzestrzeniać się dzięki wydzielaniu śluzu, nie niszcząc zakażonych komórek. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie PLOS Pathogens informuje News-Medical.
Wirus wykorzystuje śluz
Astrowirusy to jednoniciowe wirusy RNA, które zakażają ptaki i ssaki. U ludzi wywołują biegunkę, w tym wśród dzieci. Wcześniej laboratorium Valerii Cortez ustaliło, że astrowirus zakaża komórki kubkowe jelit.
Komórki te tworzą cienką warstwę śluzu, która izoluje ścianę jelita i zapobiega przedostawaniu się do organizmu mikroorganizmów, patogenów i substancji z przewodu pokarmowego. Nowe badanie wykazało, że wirus wykorzystuje wydzielanie śluzu jako drogę do zakończenia cyklu replikacji i uwolnienia cząstek wirusowych.
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Eksperymenty na modelach komórkowych
Zespół wykorzystał modele komórkowe myszy i ludzi, aby sprawdzić, czy śluz może być drogą wyjścia astrowirusa z komórek kubkowych. Gdy naukowcy blokowali wydzielanie śluzu, poziom uwalniania wirusa spadał. Z kolei stymulowaniu wydzielania towarzyszył wzrost poziomu wirusa.
Według Cortez przed tą pracą droga, którą astrowirusy opuszczają komórkę, była słabiej poznana niż w przypadku norowirusów i rotawirusów. Naukowcy przypuszczają, że przebywanie w śluzie może pomagać wirusowi unikać wykrycia lub ułatwiać wnikanie do nowych komórek. Autorzy zauważają, że zrozumienie takiej interakcji między wirusem a komórką może pomóc w poszukiwaniu sposobów ograniczania rozprzestrzeniania się astrowirusa.