Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Santa Cruz w USA ustalili, że astrowirus może wydostawać się z komórek kubkowych jelit i rozprzestrzeniać się dzięki wydzielaniu śluzu, nie niszcząc zakażonych komórek. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie PLOS Pathogens informuje News-Medical.

Wirus wykorzystuje śluz

Astrowirusy to jednoniciowe wirusy RNA, które zakażają ptaki i ssaki. U ludzi wywołują biegunkę, w tym wśród dzieci. Wcześniej laboratorium Valerii Cortez ustaliło, że astrowirus zakaża komórki kubkowe jelit.

Komórki te tworzą cienką warstwę śluzu, która izoluje ścianę jelita i zapobiega przedostawaniu się do organizmu mikroorganizmów, patogenów i substancji z przewodu pokarmowego. Nowe badanie wykazało, że wirus wykorzystuje wydzielanie śluzu jako drogę do zakończenia cyklu replikacji i uwolnienia cząstek wirusowych.

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Eksperymenty na modelach komórkowych

Zespół wykorzystał modele komórkowe myszy i ludzi, aby sprawdzić, czy śluz może być drogą wyjścia astrowirusa z komórek kubkowych. Gdy naukowcy blokowali wydzielanie śluzu, poziom uwalniania wirusa spadał. Z kolei stymulowaniu wydzielania towarzyszył wzrost poziomu wirusa.

Według Cortez przed tą pracą droga, którą astrowirusy opuszczają komórkę, była słabiej poznana niż w przypadku norowirusów i rotawirusów. Naukowcy przypuszczają, że przebywanie w śluzie może pomagać wirusowi unikać wykrycia lub ułatwiać wnikanie do nowych komórek. Autorzy zauważają, że zrozumienie takiej interakcji między wirusem a komórką może pomóc w poszukiwaniu sposobów ograniczania rozprzestrzeniania się astrowirusa.

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