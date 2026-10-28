W Stanach Zjednoczonych odsetek dorosłych użytkowników wyrobów tytoniowych, którzy obecnie używają saszetek nikotynowych, wzrósł z 3% w 2021 roku do 10,2% w 2024 roku. Odsetek osób, które przynajmniej raz użyły tego produktu, zwiększył się w tym samym okresie z 16,4% do 31,1%, informuje News-Medical, powołując się na badanie Uniwersytetu Cincinnati.

Dane z ogólnokrajowego badania

Naukowcy przeprowadzili powtarzaną analizę przekrojową wyników ankiet YouGov z 2021 i 2024 roku. Próba obejmowała dorosłych użytkowników wyrobów tytoniowych reprezentatywnych dla tej grupy w Stanach Zjednoczonych. Wyniki pracy opublikowano w czasopiśmie naukowym Addiction.

Saszetki nikotynowe zawierają proszek z nikotyną, substancjami smakowymi i innymi składnikami. Umieszcza się je między dziąsłem a górną lub dolną wargą, po czym nikotyna uwalnia się wraz ze śliną i jest wchłaniana przez dziąsła oraz błonę śluzową jamy ustnej.

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Kto częściej używa saszetek

W 2024 roku używanie saszetek nikotynowych było częstsze wśród mężczyzn, osób w wieku od 21 do 45 lat oraz tych, którzy w tym czasie już używali wyrobów tytoniowych. Najwyższe wskaźniki odnotowano wśród użytkowników tytoniu bezdymnego. Zdaniem badaczy może to wskazywać, że część osób używa saszetek równolegle z innymi wyrobami tytoniowymi.

Kierująca badaniem Ashley Merianos, profesorka Szkoły Pracy Socjalnej Uniwersytetu Cincinnati, zaznaczyła, że produkt wcześniej uznawany za niszowy staje się bardziej rozpowszechniony wśród dorosłych użytkowników tytoniu w Stanach Zjednoczonych. Podkreśliła, że długoterminowe skutki zdrowotne i potencjał uzależniający saszetek nikotynowych nadal wymagają badań.

Autorzy wezwali również do dalszego monitorowania nowych produktów nikotynowych, aby śledzić ich miejsce w ogólnym używaniu nikotyny i określić grupy o największej częstości używania.

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