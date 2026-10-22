W USA uruchamiana jest krajowa platforma badań klinicznych, która ma przyspieszyć poszukiwanie metod zapobiegania chorobie Alzheimera lub spowalniania jej rozwoju. Projekt zaplanowano na cztery lata i otrzyma on federalne finansowanie w wysokości do 41 mln dolarów. Jak informuje News-Medical, inicjatywę finansuje amerykańska Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w dziedzinie Zdrowia, ARPA-H.

Platformą pokieruje McCance Center for Brain Health działające w ramach Mass General Brigham. Do współpracy dołączy Uniwersytet Kalifornijski w San Diego oraz jego konsorcjum Alzheimer’s Disease Cooperative Study, które będzie koordynować ośrodki kliniczne i ujednolicać protokoły badawcze, zbieranie danych oraz pracę z próbkami krwi.

Wiele schematów leczenia w jednym badaniu

Format platformowy umożliwi testowanie kilku potencjalnych schematów leczenia w ramach wspólnej infrastruktury, zamiast uruchamiania osobnego badania dla każdej terapii. Badacze planują ocenić od pięciu do 10 schematów, rezygnując z podejść bez wystarczających perspektyw i kierując bardziej obiecujące warianty do badań na większą skalę.

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Na początkowym etapie badane będą połączenia produktów naturalnych, leków już zatwierdzonych przez amerykańską Agencję Żywności i Leków do innych zastosowań, a także kombinacje wybrane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Do ustalania priorytetów kandydatów wykorzystywane będą dane laboratoryjne, dostępne informacje o bezpieczeństwie oraz inne dowody.

Dobór uczestników na podstawie badań krwi

W badaniach uczestniczyć będą osoby bez zaburzeń poznawczych lub z łagodnymi zaburzeniami, u których biomarkery wskazują na wczesne zmiany związane z chorobą Alzheimera. Głównym markerem będzie p-tau217 — forma białka tau, którą można zmierzyć we krwi i która wiąże się ze zmianami w mózgu charakterystycznymi dla tej choroby.

Zespół będzie również analizować inne wskaźniki krwi związane z blaszkami amyloidowymi, stanem zapalnym i uszkodzeniem komórek nerwowych. Projekt ma objąć do 20 ośrodków klinicznych. Do końca czteroletniego programu badacze spodziewają się uzyskać dane dotyczące biomarkerów i bezpieczeństwa dla pięciu do 10 schematów leczenia oraz wskazać kandydatów do badań potwierdzających.

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