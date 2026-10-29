W USA zakończenie wypłat nadzwyczajnych dodatków w ramach programu pomocy żywnościowej SNAP powiązano ze wzrostem liczby potwierdzonych przypadków krzywdzenia dzieci. O wynikach badania opublikowanego w American Journal of Preventive Medicine poinformował News-Medical.

Analiza danych z 1 153 hrabstw

Naukowcy przeanalizowali dane służb ochrony dzieci w 1 153 hrabstwach USA za okres od stycznia 2021 roku do lutego 2022 roku. Wykorzystali dane z Krajowego Systemu Danych o Przemocy wobec Dzieci i Zaniedbaniu NCANDS, który zawiera zgłaszane przez stany informacje o dochodzeniach w takich sprawach i usługach służb ochrony dzieci.

W tym okresie dziesięć stanów — Arkansas, Floryda, Idaho, Missisipi, Missouri, Montana, Nebraska, Dakota Północna, Dakota Południowa i Tennessee — w różnych terminach zakończyło rozszerzone nadzwyczajne dodatki SNAP. Umożliwiło to porównanie zmian wskaźników w hrabstwach tych stanów z hrabstwami w stanach, w których wypłaty nadal trwały.

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Wzrost potwierdzonych przypadków

Badacze stwierdzili związek między zakończeniem dodatków a wzrostem łącznej liczby potwierdzonych przypadków krzywdzenia dzieci. Osobno wzrosły wskaźniki zaniedbania dzieci i przemocy fizycznej. Jednocześnie łączna liczba zgłoszeń dotyczących możliwego krzywdzenia nie wzrosła istotnie.

Kierownik badania Liwei Zhang ze Szkoły Pracy Socjalnej Uniwersytetu Georgii zaznaczył, że wzrost potwierdzonych przypadków ujawniał się stopniowo po zakończeniu dodatków. Zdaniem autorów skutki utraty dodatkowej pomocy żywnościowej mogły się kumulować, gdy rodziny doświadczały długotrwałej presji finansowej.

Departament Rolnictwa USA zezwolił stanom na przyznawanie nadzwyczajnych dodatków SNAP na początku pandemii COVID-19. Stany kończyły te wypłaty w różnych okresach między 2021 a 2023 rokiem. Analiza zakończyła się w lutym 2022 roku — zanim kolejna grupa stanów zaczęła wycofywać dodatki od marca do sierpnia 2022 roku.

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