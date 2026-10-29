Naukowcy z Uniwersytetu w Göteborgu ustalili, że ścieki z dziesięciu szpitali w ośmiu miastach Szwecji sprzyjały selekcji bakterii opornych na antybiotyki. W systemach kanalizacyjnych szpitali antybiotyki wydalane przez pacjentów dawały przewagę takim bakteriom, informuje News-Medical.

Porównano ścieki szpitalne i komunalne

Naukowcy przeanalizowali systemy kanalizacyjne i ścieki szpitali, a także odpowiadające im komunalne oczyszczalnie ścieków. Po kontakcie ze ściekami ze wszystkich dziesięciu szpitali badacze odnotowali selekcję bakterii opornych na antybiotyki. Jednocześnie w ściekach z odpowiadających im komunalnych oczyszczalni nie wykryto takiego efektu.

Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature Communications. Autorzy zaznaczyli, że nowoczesne oczyszczanie w obiektach komunalnych może ograniczać dalsze rozprzestrzenianie się antybiotyków i innych substancji farmaceutycznych. Nie jest ono jednak w stanie zapobiec selekcji opornych bakterii, która już nastąpiła w kanalizacji szpitalnej.

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Ciprofloksacyna i cefotaksym

Aby określić leki zapewniające przewagę opornym bakteriom, badacze uczynili wrażliwy szczep pałeczki okrężnicy Escherichia coli opornym na fluorochinolony i antybiotyki podobne w działaniu do penicyliny. Następnie mógł on dobrze rosnąć w ściekach szpitalnych, gdzie wcześniej nie był w stanie rosnąć równie skutecznie.

Za kluczowy czynnik selekcji naukowcy uznali ciprofloksacynę — antybiotyk z grupy fluorochinolonów, często przepisywany między innymi przy zakażeniach dróg moczowych. Swój wkład miał także cefotaksym, który według badaczy stosowany jest wyłącznie w szpitalach. Wnioski potwierdzono analizą chemiczną i badaniami reakcji komórek bakteryjnych.

Oporne E. coli częściej wykrywano w biofilmach wewnątrz szpitalnych rur kanalizacyjnych niż w samych ściekach. Grupa badawcza pracuje nad prostą, ukierunkowaną metodą oczyszczania, która ma zmniejszyć presję selekcyjną w systemach kanalizacyjnych szpitali.

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